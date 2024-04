'태국판 전현무' 마윈·와디 부부 "'홈타운 차차차' 팬"…김선호 찐팬 인증 ('먹보형2')

김준현-김선호가 ‘태국 맵대장’을 만나 ‘한국 VS 태국’ 맵부심 대결을 펼친다.15일(월) 밤 8시 30분 방송하는 E채널·SBS Plus ‘먹고 보는 형제들2’(이하 ‘먹보형2’) 4회에서는 ‘구독자 81만’의 인기절정 태국 로컬 음식 전문 크리에이터 마윈-와디 부부를 만나, 매운 맛 ‘레벨 10’까지 도전하며 맵부심 대결을 펼친 ‘킴 먹브로’ 김준현-김선호의 모습이 공개된다.태국에서의 셋째 날, 문세윤은 스케줄 때문에 먼저 귀국하며 ‘태국 귀인을 만나 먹방 안내를 받으라’는 미션을 전달한다. 이에 곧장 태국 음식점으로 달려간 김준현-김선호는 이곳에서 ‘태국 귀인’ 마윈-와디 부부를 영접한다. 마윈은 김선호를 보자, “당신의 팬”이라며 반가워하고, 아내 와디 역시 “‘홈타운 차차차’!”를 외치며 한드 ‘갯마을 차차차’를 봤다고 해 ‘보조개 프린스’ 위용을 실감케 한다. 또한 마윈은 “저는 태국 로컬 먹방 크리에이터”라고 자신을 소개하며, 배우이자 앵커로도 활약 중인 ‘태국판 전현무’ 활약상을 알린다.이어 마윈은 “제가 태국 맵부심 1인자”라며 김준현-김선호에게 ‘맵도발’을 날린다. 이에 김준현은 “한국인은 매운 음식 잘 먹는다”고 센 척 하며 ‘한국 먹보형’과 ‘태국 먹보형’의 맵부심 대결을 받아들인다. 그러자 마윈은 “저는 평소에 ‘레벨 10’을 먹는다”며 당당히 출사표를 던지는데, 이에 ‘뜨악’한 ‘맵BABY’ 김선호는 다급히 “한국에서는 매운 것 먹을 때 쿨X스 마신다고 전해달라”며 급 쭈굴해져 폭소를 안긴다.잠시 후, ‘태국 맵대장’ 마윈이 주문한 음식들이 레벨 순서대로 등장한다. 김준현-김선호가 육수를 쭉쭉 뽑으며 ‘맵 먹방’을 펼친 가운데, 드디어 하이라이트 음식이 서빙돼 비주얼만으로도 모두의 입이 ‘떡’ 벌어지게 만든다. 마윈은 이마저도 고추 소스에 푹 절여 ‘레벨 10’으로 만들어 버리고, 김준현-김선호도 이 도발을 받아들인다. 그런가 하면, 김선호는 마윈이 태국 고추를 그냥 씹어 먹자, 그 ‘험한 것’에도 도전해 모두의 ‘동공대확장’을 유발한다. 그러다 김선호는 갑자기 일어나 귀를 세차게 털더니 “귀가 안 들려”라고 다급하게 호소해, 무슨 일이 벌어진 건지 궁금증을 폭발시킨다.김선호의 달팽이관까지 공격한 ‘한국 vs 태국’ 맵부심 대결의 결과가 어떠할지 초미의 관심이 쏠리는 가운데, 김준현-문세윤-김선호의 ‘태국 대장정’ 마지막 날 모습은 15일(월) 밤 8시 30분 방송되는 E채널·SBS Plus ‘먹고 보는 형제들2’ 4회에서 만날 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr