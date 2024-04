[공식] TXT, 日 4대 돔 투어 개최…"올여름 뜨겁게 달리자"

투모로우바이투게더가 데뷔 후 첫 일본 돔 투어를 펼친다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 지난 8일(이하 현지시간) 공식 SNS를 통해 'TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN' 개최 소식을 전했다. ''ACT : PROMISE' IN JAPAN'은 오는 7월 10~11일 도쿄 돔을 시작으로 27~28일 교세라 돔 오사카, 8월 4~5일 반테린 돔 나고야, 9월 14~15일 후쿠오카 페이페이 돔까지 일본 4개 도시에서 8회에 걸쳐 진행된다.투모로우바이투게더가 일본에서 돔 투어를 개최하는 것은 이번이 처음이다. 이들은 두 번째 월드투어 'ACT : SWEET MIRAGE'의 일환으로 지난해 7월 교세라 돔 오사카에서 데뷔 후 처음으로 단독 돔 공연을 가졌다. 이들은 이번 월드투어에서는 도쿄 돔을 포함한 일본 4대 돔 투어에 나서면서 한층 커진 공연 규모를 자랑하게 됐다.투모로우바이투게더는 영상을 통해 "꿈꾸던 일본 돔 투어를 하게 된 것은 항상 많은 응원을 보내 주시는 모아(MOA.팬덤명) 분들 덕분이다"라는 감사 인사와 함께 "올여름 저희와 함께 뜨거운 시간을 보내고 함께 잊지 못할 추억을 많이 만들자"라고 소감을 전해 기대감을 높였다.투모로우바이투게더의 세 번째 월드투어 'ACT : PROMISE'는 내달 3~5일 서울 송파구 KSPO DOME에서 막을 올린다. 이들은 이어 5월 14일 터코마, 18일 오클랜드, 21~22일 로스앤젤레스, 26일 휴스턴, 29일 애틀랜타, 6월 1~2일 뉴욕, 5~6일 로즈몬트, 8일 워싱턴 D.C. 등 미국 8개 도시에서 팬들과 만난다. 투어 공식 홈페이지 하단에는 ‘MORE TO COME’이라는 문구가 적혀 있어 투모로우바이투게더가 서울과 북미, 일본에 이어 어느 지역을 방문할지 전 세계 팬들의 궁금증이 커지고 있다.한편, 투모로우바이투게더가 지난 1일 발매한 미니 6집 'minisode 3: TOMORROW'는 한터 주간 피지컬 앨범 차트(집계기간 4월 1~7일) 1위를 차지했다. 이 앨범은 지난 5일 발표된 영국 오피셜 차트에서는 '오피셜 앨범 다운로드 차트' 8위, '오피셜 인디펜던트 앨범 브레이커스 차트' 7위, '오피셜 인디펜던트 앨범 차트' 35위에 올랐는데 이는 각 차트에서 일제히 팀 자체 최고 순위를 경신한 성적이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr