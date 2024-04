브랜뉴뮤직

그룹 YOUNITE(유나이트)가 첫 팬 콘서트를 성공적으로 마쳤다.유나이트는 지난 6일, 서강대학교 메리홀 대강당에서 첫 번째 팬 콘서트 ‘YOUNICAST(유니캐스트)’를 개최하여 팬들과 특별한 시간을 보냈다.하루 종일 유나이트만 볼 수 있는 방송국이라는 콘셉트로 구성된 이번 팬 콘서트 ‘유니캐스트’에서 유나이트는 지난 2년간 발매한 다섯 장의 미니앨범들의 수록곡은 물론, 새로운 커버곡과 미공개곡, 그리고 다양한 게임과 토크를 선보이며 공연장을 가득 메운 팬들과 글로벌 라이브 스트리밍 사이트 FLNK를 통해 온라인으로 만난 글로벌 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.TV 화면을 뚫고 나오는 듯한 강렬한 연출로 인트로를 장식한 유나이트는 지금까지도 변함없이 사랑받고 있는 데뷔 앨범의 더블 타이틀곡 ‘1 of 9’과 ’EVERYBODY (Feat. DJ Juice)’를 연달아 선보이며 화려한 막을 열었다.팬 콘서트에서만 볼 수 있는 멤버들의 속마음 토크 ’유니즈 온 더 블록‘으로 재치있는 말솜씨와 멤버 간의 우당탕탕 케미로 현장의 분위기를 띄운 유나이트는 이어 ‘P.S I Miss You’와 함께 1부에서는 미니 2집의 수록곡 ‘널 좋아해’와 2부에서는 데뷔 앨범의 수록곡 ‘RING RING RING’을 선보이며 풋풋한 매력을 발산했다.이어진 게임 코너 ‘피지컬 100 (1부)’와 ‘스트릿 유나이트 파이터 (2부)’에서는 멤버 간의 협동심과 더불어 뛰어난 예능 역량을 뽐낸 데 이어 작년 한 해 많은 사랑을 받았던 [빛 : BIT] 시리즈의 타이틀곡 ‘WATERFALL’과 ‘정했어(Love It)’로 상큼한 매력을, 그리고 강렬한 팝 락 트랙 ’Chili Pop’과 스페셜 커버 무대 스트레이 키즈의 ‘특’, 미니 2집 타이틀곡 ‘AVIATOR’로 파워풀한 매력을 연달아 선보이며 공연장을 뜨거운 열기로 가득 채웠다.이어 유나이트는 미공개곡 ‘OMH (Out My Head)’를 선보이며 스탠딩 객석으로 내려가 팬들과 함께 무대를 즐기는 팬 서비스로 큰 호응을 이끌어냈는데, 유나이트 특유의 청량함에 중독적인 멜로디와 가사로 팬들의 귀를 단번에 사로잡으며 곧 다가올 정식 발매를 기대하게 했다.이어지는 앙코르로 다시 무대에 등장한 유나이트는 흥겨운 팝 댄스곡 ‘COME AROUND’, ‘그런 느낌이 와’를 선보인 뒤 “첫 단독 팬 콘서트로 팬 여러분들과 함께 할 수 있어 너무 감격스럽다”며 “팬 콘서트를 성공적으로 마무리할 수 있도록 도와주신 많은 분들께 진심으로 감사드리며, 앞으로 꾸준히 성장해 나가는 모습을 지켜봐 달라”는 소감과 함께 팬송 ‘Bestie (1부)’, ‘SLOGAN (2부)’, ‘너라는 별 (2부)’를 끝으로 첫 번째 팬 콘서트 ‘유니캐스트’ 무대의 막을 내렸다.한편, 공연 종료 후 암전된 공연장 내에 사이렌 소리와 붉은 조명이 깜짝 등장하며 눈길을 끌었는데, 의미심장한 심박 소리와 함께 ‘Why You GEEKIN’이라는 속삭임과 ‘Coming Soon’이라는 문구가 등장, 관객들을 깜짝 놀라게 한 데 이어 해당 영상이 오늘(8일) 자정, 공식 SNS 계정들을 통해 공개되며 유나이트의 다음 활동에 대한 기대감을 증폭시켰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr