그룹 방탄소년단/사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단이 일본에서 스트리밍 인증 작품을 추가했다.28일 일본레코드협회에 따르면, 방탄소년단의 'WINGS 외전: YOU NEVER WALK ALONE'(윙즈 외전: 유 네버 워크 얼론) 타이틀곡 '봄날'이 올 2월 기준 누적 재생 수 1억 회를 돌파하며 스트리밍 부문 '플래티넘' 인증을 받았다.이로써 방탄소년단은 글로벌 메가 히트 송 'Dynamite'(다이너마이트), 'Butter'(버터), 'Permission to Dance'(퍼미션 투 댄스) 등을 포함해 스트리밍 부문 '플래티넘' 인증 곡을 통산 15개 보유하게 됐다.일본레코드협회는 스트리밍 부문 누적 재생 수를 기준으로 5000만 회 이상 달성시 골드, 1억 스트리밍 달성시 플래티넘, 5억회 돌파시 다이아몬드 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다.2017년 공개된 '봄날'은 브릿 록(Brit-rock)적인 감성과 일렉트로닉 사운드가 결합된 얼터너티브 힙합(Alternative hiphop)곡이다. 서정적이고 아련한 느낌의 후렴구가 귀를 사로잡는 가운데, 매년 봄 차트에서 역주행하는 '시즌 송'으로 자리 잡았다. 여기에 지난해 12월 일본 오리콘 차트가 발표한 '데일리 디지털 싱글 랭킹'에서 1위를 기록할 만큼 전 세계적으로 꾸준히 인기를 누리고 있다.일본레코드협회는 이날 지난 2020년 발매된 방탄소년단 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'의 수록곡 'Black Swan'에 스트리밍 부문 '골드' 인증을 부여했다. 이로써 'Black Swan'은 방탄소년단 통산 40번째 스트리밍 부문 '골드' 인증 곡이 됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr