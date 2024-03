리사 '75억 현금' 매입한 집+억대 외제차 공개 "재벌家 살던 대저택 리모델링"

블랙핑크의 리사가 집을 공개했다.27일 리사의 유튜브 채널 'LLOUD Official'에는 'Special Birthday Q&A with Lisa | 27 years around the sun | Exclusive Merch Drop'이라는 제목의 영상이 게재됐다.'LLOUD'는 YG를 떠나 리사가 세운 독립 레이블이다. 해당 채널의 첫 영상에서 리사는 자신의 집과 차를 모두 공개해 눈길을 끌었다.리사는 서울의 성북동의 한 대저택 입구에서 "여기는 제 집이다. 팬분들 항상 제 집을 조금만 보여달라는 요청이 많았다. 그래서 오늘은 첫 라우드 채널 오픈 기념으로 공개하겠다"라며 "회사 직원들이 서프라이즈를 마련해 줬는데 안에 뭐가 있는지 저도 잘 모른다. 다 같이 찾으러 갈까요?"라고 얘기했다.비밀번호를 가리고 현관물을 열자 리사에 대해 궁금한 점을 묻는 질문 쪽지가 가득 붙여져 있다.리사는 첫 번째 질문에 "올해는 앨범 무조건 내고 싶다. 올해도 제게 집중할 수 있어서 너무 흥분된다"라고 기대를 부탁했다.'새로운 음악 콘셉트'에 대해서는 "계속 항상 새로운 스타일을 도전하고 싶은 마음은 당연히 있고요. 새로운 것도 많이 도전해보고 있다"라며 수줍게 얘기했다.리사는 집에 이어 억대 차량도 공개했다. 차 문을 열며 "팬들도 처음 보는 것 같아요"라고 얘기했다. 리사의 차는 약 3억 원대의 초호화 벤츠 SUV의 지바겐이었다.리사는 7월 서울 성북동 소재 지하 1층~ 지상 2층 규모의 단독 주택을 75억 원에 매입했다. 등기부등본상 리사의 주택엔 근저당권이 잡혀있지 않아 전액 현금으로 대금을 지불한 것으로 추정된다.해당 주택은 신격호 전 롯데그룹 명예회장 손녀인 장선윤 롯데 뉴욕 팰리스 전무 부부가 2014년 토지 매입 후 2016년 단독주택을 신축해 7년간 거주해온 곳으로 알려져 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr