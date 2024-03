펜타곤 진호X후이, 고품격 귀 호강 라이브의 향연…日 팬콘 마무리

그룹 펜타곤 진호, 후이가 일본 팬 콘서트를 성황리에 마무리했다.소속사 큐브 엔터테인먼트에 따르면 지난 20일 펜타곤 진호, 후이가 일본 제프 하네다(ZEPP HANEDA)에서 팬 콘서트 ‘JINHO HUI FAN-CON [SPRING PICNIC]’를 개최하고, 현지 팬들과 만났다.이번 팬콘은 팬클럽 선예매 오픈과 동시에 전 회차 전석 매진을 기록하며 공연 전부터 뜨거운 열기를 자랑했다. 이와 동시에 온라인 스트리밍 플랫폼 플링크(FLNK)를 통해 전 세계로 생중계됐다.이날 진호, 후이는 소년미가 돋보이는 모습으로 등장해 'SHA LA LA (Japanese Ver.)' 무대를 선보이며 콘서트의 포문을 활짝 열었다. 이어 Bruno Mars의 'Gorilla'를 감미롭고도 청량한 음색으로 함께 열창하며 압도적인 몰입감과 귀 호강을 선사했다.개개인의 다채로운 매력을 엿볼 수 있는 솔로 무대들도 마련됐다. 진호는 Oda Kazumasa의 'Kotobani Dekinai', 정국의 'Standing Next to you' 등으로 짙은 감수성과 독보적인 가창력을 자랑했고, 후이는 지난 1월 16일 발매한 첫 솔로 미니앨범 타이틀곡 '흠뻑'(Hmm BOP)'을 비롯해 블랙핑크의 'Shut Down', 'Pink Venom' 등 각양각색의 무대로 뛰어난 라이브 실력과 강렬한 퍼포먼스를 선보이며 현지 팬들의 뜨거운 환호를 불러일으켰다.무대 내내 기분 좋은 에너지를 전달하며 공연을 꽉 채운 진호와 후이는 앙코르곡으로 메가 히트곡 '빛나리'와 'Someday'를 선곡하며 또 한 번 팬들의 심장 박동수를 높였다. 특히 'Someday' 무대는 벚꽃이 내리는 듯한 배경에 진호와 후이의 환상적인 듀엣이 어우러지며 팬들에게 깊은 여운과 잊지 못할 추억을 안겼다.끝으로 진호와 후이는 특별한 시간을 함께해 준 팬들에게 진심 어린 감사 인사를 전했다. 진호는 "여러분이 있어서 계속 음악 할 수 있어요. 항상 감사하고 사랑합니다"라며 팬 사랑을 드러냈고, 후이는 "유니버스(공식 팬클럽명)와 함께하는 시간은 항상 꿈만 같고, 유니버스 덕분에 노래할 수 있고, 무대 위의 후이로 살아갈 수 있어서 너무너무 행복합니다"라는 소감을 전하며 뭉클함을 자아냈다.한편, 진호는 오는 5월 창작가무극 '천 개의 파랑'에 콜리 역으로 출연한다. 후이는 지난 1월 솔로 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스) 발매 이후 왕성한 활동을 이어가고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr