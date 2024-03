사진제공=CJ ENM, WAKEONE, LAPONE ENTERTAINMENT

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 봄의 설렘을 전한다.ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 20일 일본 첫 번째 싱글 'ゆらゆら -運命の花-'(유라유라 -운메이노하나-)를 발매한다. 이번 싱글에는 동명의 타이틀곡을 포함해 국내에서 발매한 두 개 앨범의 타이틀곡을 일본어 버전으로 소화한 'In Bloom (Japanese ver.)', 'CRUSH (Japanese ver.)'까지 총 3곡이 담긴다.타이틀곡 'ゆらゆら -運命の花-'는 새로운 여정을 앞둔 설렘 가득한 감성을 드럼 앤드 베이스(Drum & Bass)와 트랩(Trap) 사운드로 풀어낸 곡이다. ZEROBASEONE의 국내 데뷔곡 'In Bloom'(인 블룸)의 스핀오프 곡으로 너와 마주한 순간 우리의 시간은 멈춰버렸고, 마침내 맞닿은 서로에게 스며드는 감정의 흐름을 노랫말에 담았다.특히, 이 곡은 지난 8일 음원과 뮤직비디오가 선공개된 이후 일본 최대 음원 사이트 라인뮤직 실시간 TOP100 최정상에 올랐다. 또한, 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 누적 스트리밍 170만을 돌파한 가운데, 뮤직비디오 조회수는 유튜브에서만 400만 뷰를 넘기며 폭발적인 인기를 과시하고 있다.ZEROBASEONE은 일본 싱글 발매를 기념해 오는 23~24일 양일간 K-아레나 요코하마에서 첫 팬콘서트 '2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN'도 연다. 지난 1월 30일부터 진행된 공식 팬클럽 선예매로만 약 5만 석 규모의 좌석이 매진됐고, 글로벌 팬들의 압도적인 지지에 힘입어 시야제한석까지 추가로 오픈할 예정이다.ZEROBASEONE은 지금까지 국내에서 발매된 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE'(유스 인 더 셰이드)와 두 번째 미니 앨범 'MELTING POINT'(멜팅 포인트)로 2연속 '더블 밀리언셀러'에 오른 데 이어 일본 열도를 겨냥하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr