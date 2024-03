그룹 트와이스/사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 미국 로스앤젤레스, 뉴욕에 이어 라스베이거스에서 단독 콘서트를 진행하며 그들의 글로벌 인기를 자랑했다.트와이스는 지난 16일 다섯 번째 월드 투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR READY TO BE'(트와이스 5번째 월드 투어 레디 투 비)의 일환으로 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 단독 콘서트를 개최했다.앞서 트와이스는 2022년 5월 로스앤젤레스 뱅크 오브 캘리포니아 스타디움(BMO Stadium)에서 네 번째 월드투어 '쓰리(Ⅲ)의 대미를 장식하는 2회 앙코르 콘서트를 열고 K팝 걸그룹 사상 최초 북미 스타디움 입성 기록을 세웠다.2023년 6월 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비)로 로스앤젤레스 소파이 스타디움과 7월 뉴욕 메트라이프 스타디움에서 단독 콘서트를 연 이들은 올해 3월 라스베이거스 얼리전트 스타디움까지 북미에 포진한 대형 공연장을 찾으며 현지에서의 뜨거운 인기를 다시 한번 입증했다.트와이스는 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 1위에 오른 최신 앨범 'With YOU-th'(위드 유-스)의 타이틀곡 'ONE SPARK'(원 스파크) 무대를 단독 공연으로는 처음으로 선보여 열띤 호응을 모았다. 오리지널 영어 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유) 무대는 아련한 감성을 자아냈고 글로벌 사랑을 듬뿍 받은 대표곡으로 관중의 흥을 돋웠다. 더불어 룰렛 판을 돌려 랜덤으로 노래를 부르는 앙코르 구간은 2024년 첫 컴백작 'With YOU-th' 수록곡이 새롭게 자리해 보고 듣는 재미를 높였다.트와이스는 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'를 통해 전 세계 26개 지역 45회 공연을 진행하며 글로벌 인기몰이를 증명했다. '글로벌 스타디움 헤드라이너'의 위상도 공고히 하고 있다.2023년 5월 K팝 걸그룹 최초 일본 오사카와 도쿄 스타디움 공연에 이어 6월과 7월에는 전 세계 걸그룹 사상 최초 미국 LA 소파이 스타디움과 뉴욕 메트라이프 스타디움 입성해 표를 매진시킨 것.지난 2월에는 멕시코 멕시코 시티 포로솔에서 대규모 관객과 만났고 브라질 상파울루 알리안츠 파르키에서는 K팝 걸그룹 사상 첫 매진이라는 진기록을 썼다. 이번 3월 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움에서 공연을 마친 이들은 오는 7월 K팝 걸그룹 최초로 일본 닛산 스타디움에 입성한다.트와이스는 오는 7월 13~14일 오사카 얀마 스타디움 나가이, 27~28일 가나가와 닛산 스타디움에서 팬들과 만나 월드투어 'READY TO BE'를 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr