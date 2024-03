'♥현아' 용준형, 25일 'Beautiful Dystopia' 앨범 프리뷰 공개

사진제공=블랙 메이드

가수 용준형이 'Beautiful Dystopia'로 진솔한 감성을 전한다.용준형은 18일 블랙 메이드 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 새 EP '뷰티풀 디스토피아'(Beautiful Dystopia)의 트랙리스트 이미지와 전곡 음원 일부를 담은 앨범 프리뷰 영상을 동시 공개했다.이에 따르면, 이번 앨범에는 타이틀곡 '투모로우'(TOMORROW)를 비롯해 네버 스톱 콜링 미'(Never Stop Calling Me), '씨 유 허트'(See U Hurt), '인 마이 사이트'(In My Sight), '뷰티풀 디스토피아' 등 총 5곡이 수록된다.용준형은 전작에 이어 이번에도 전곡의 작사 및 작곡을 맡았다. 서로 다른 주제와 무드로 전개되는 5곡 모두 높은 완성도를 기대하게 한다.1번 트랙이자 타이틀곡 'TOMORROW'는 덧칠하듯 쌓아 올린 풍성한 사운드로 귓가를 물들인다. "Now I live drawing tomorrow" 등의 희망적인 노랫말은 벅찬 감정선에 힘을 싣는다.이번 EP 'Beautiful Dystopia'는 용준형의 진솔한 메시지와 이야기를 만날 수 있는 앨범이다. 앨범명처럼 상반되지만 솔직한 감정들을 풀어내 리스너들의 공감을 이끌 전망이다.용준형의 새 EP 'Beautiful Dystopia'는 오는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr