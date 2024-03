(여자)아이들, 美 제니퍼 로페즈와 손잡았다

그룹 (여자)아이들이 상상 초월 글로벌 컬래버레이션으로 찾아왔다.소속사 큐브 엔터테인먼트는 "(여자)아이들과 제니퍼 로페즈가 힘을 합친 컬래버레이션 싱글 'This Time Around (feat. (G)I-DLE)'이 15일 0시 각종 국내외 음원 사이트를 통해 공개했다"라고 전했다.'This Time Around (feat. (G)I-DLE)'는 제니퍼 로페즈의 히트곡 'This Time Around'를 리믹스한 곡이다. (여자)아이들은 아이코닉한 제니퍼 로페즈의 스타일에 유니크한 음색과 섬세한 가창력, 트렌디한 래핑을 더해 원곡 'This Time Around'를 보다 신선하고 다이내믹한 버전으로 재탄생시켰다.특히 가요계 대표 '천재 작곡돌'로 손꼽히는 리더 소연은 탑 라인 작업에도 참여, 팝과 R&B, K-POP의 경계를 넘나드는 음악적 역량을 입증하며 국내외 리스너들을 감탄시켰다.뿐만 아니라 (여자)아이들은 15일 오후 제니퍼 로페즈 공식 유튜브 채널을 통해 리릭 비디오를 공개하는가 하면, (여자)아이들 공식 SNS 계정을 통해 컬래버레이션 싱글 'OUT NOW' 소식을 알리는 등 다채로운 프로모션으로 열기를 더욱 뜨겁게 달구고 있다.앞서 알렌 워커(Alan Walker), 앤-마리(Anne-Marie) 등 세계적인 스타들과 컬래버레이션을 펼친 데 이어 다시 한번 획기적인 컬래버를 시도한 (여자)아이들. 언제나 새로운 음악적 시도로 리스너들에게 다양한 즐거움을 선사하는 (여자)아이들의 향후 행보에 기대가 모인다.한편 (여자)아이들은 지난 1월 발매한 정규 2집 '2'(Two)로 최근 ‘빌보드 200’을 비롯해 총 6개의 빌보드 차트에 진입, '글로벌 톱 걸그룹'으로서의 위상을 공고히 했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr