/ 사진=유튜브 'it’s Live' 캡처 이미지

레드벨벳 웬디가 유튜브 it’s Live(잇츠 라이브) 채널에 출연했다.웬디는 지난 14일 오후 5시 유튜브 it’s Live 채널을 통해 공개된 Band LIVE Concert(밴드 라이브 콘서트) 콘텐츠에서 두 번째 미니앨범 타이틀 곡 ‘Wish You Hell’(위시 유 헬) 무대를 선사했다.특히 이번 콘텐츠에서 웬디는 캐치한 훅 멜로디와 리드미컬한 기타 사운드가 중독성 있는 밴드 사운드 기반의 팝 곡 ‘Wish You Hell’을 밴드 라이브 세션 연주에 맞춰 시원한 보컬과 맑은 음색으로 들려줬으며, 풍성한 밴드 사운드와 웬디의 탁월한 가창력이 어우러진 생동감 넘치는 무대를 꾸몄다.더불어 웬디는 이번 앨범에 대해 “조그마한 일탈이 필요한 분들이라면 누구든 저의 음악을 듣고 공감하고 느낄 수 있도록 밝은 에너지와 다양한 감정들을 이번 앨범에 담아보았다. 첫 솔로 앨범과는 또 다른 모습을 보여드리고 싶었던 만큼 'Wish You Hell'을 타이틀 곡으로 선택했는데, 두 번째 미니앨범도 많은 사랑과 관심 부탁드린다"고 전했다.3월 12일 발매된 웬디 두 번째 미니앨범 ‘Wish You Hell’은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 페루, 몰도바가 추가된 전 세계 23개 지역 1위, 중국 QQ뮤직 및 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위는 물론, 국내 주요 음반 차트 1위까지 차지했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr