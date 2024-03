[공식] 키스 오브 라이프(KISS OF LIFE), 4월 3일 컴백 확정

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 돌아온다.15일 0시 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 공식 채널을 통해 공개된 커밍순 포스터에서는 로마 신화 속 ‘사랑의 신’ 큐피드를 연상시키는 하트와 하트를 관통한 화살이 키치하게 표현됐다.포스터를 통해 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 컴백 정보도 공개됐다. 오는 4월 3일 오후 6시 공개될 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 첫 번째 싱글 앨범 명은 'Midas Touch'로 그리스 신화를 모티브로 한 '미다스의 손'을 제목으로 하고 있어 이번 앨범 속에 어떻게 녹여냈을지 팬들의 궁금증이 더욱 높아진다.지난해 두 장의 미니 앨범을 발매했던 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 각자의 솔로곡을 통해 개인 기량을 인정받은 것은 물론 완성도 높은 퍼포먼스와 팀워크로 국내외에서 큰 호평을 받았다. 또한 다수의 음악 시상식에서 여러 상을 휩쓰는 등 이례적인 성적을 거두며 '라이징 걸그룹'으로 대중들에게 강력한 눈도장을 찍었다.대중성과 음악성을 겸비한 유니크한 걸그룹으로 성장하며 '괴물 신인'을 넘어선 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 신보 'Midas Touch'로 다시 한번 대중들의 마음을 사로잡을 수 있을지 기대가 모인다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 공식 채널을 통해 컴백 프로모션 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 끌어올릴 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr