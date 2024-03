데이식스는 '정상 영업 中'…3년의 군백기, 진정성으로 채워진 '밴드 사운드' [TEN인터뷰]

JYP엔터테인먼트 소속 밴드 데이식스(DAY6)가 군백기를 끝내고 3년 만에 돌아왔다.데이식스는 18일 미니 8집 '포에버(Fourever)'와 타이틀곡 '웰컴 투 더 쇼(Welcome to the Show)'를 발매한다. 완전체 활동은 멤버들의 '군백기' 이후 3년 만이다. 데이식스는 앨범 발매 전 서울의 한 카페에서 기자와 만나, 앨범에 대한 이야기를 나눴다.먼저 영케이는 "오랜 시간 준비한 만큼, 최선을 다했다. 오랜만에 함께 얼굴을 비출 수 있게 됐다. 데뷔 초부터, 늙지 않는 음악을 하고 싶었다. 밴드 사운드라 가능한 부분이다. 근데 시간이 흐른 뒤에도 사랑받을 수 있어서 우리가 이야기했든 잘 걸어온 것 같아 다행이고 감사하다"며 컴백 소감을 밝혔다.또 성진은 "기대도 많이 되고 떨리는 것도 사실이다. 데이식스의 정상영업을 시작했다. 어찌 됐든 다시 할 수 있을까 고민했다. 활동 안 하는 동안에 듣는 분들의 기대치가 높아졌을 것 같다. 긴장감, 부담감에 따른 불안은 있었다"고 고백했다. 다만, 현재 데이식스를 향한 대중의 높은 관심에 대해서는 "매 순간 최선을 다해, 마음을 다했기에 통한 것이 아닐까 싶다"고 덧붙였다.도운은 "이번 앨범에는 타이틀곡을 많이 들어주시고, 이 노래 듣고 힘내셨으면 좋겠다. 우리도 이 노래를 부를 때 힘을 받는다. 듣는 분도 그렇고 공연에 오신다면 같이 힘을 받았으면 좋겠다"며 바람을 전했다.멤버들은 공백기 중 느꼈던 감정에 대해 고백했다. 이들은 "개인적으로 힘든 시기가 분명히 있었다. 군대에서도 그렇고, 생활에서는 신체적, 정신적으로 힘들기도 했다. 하지만, 무대에 섰을 때 짧은 순간이지만 굉장히 행복했던 기억으로 남아있다. 그 순간 덕분에 힘든 모든 감정이 씻어 내려가는 기분"이라며 입을 모았다.특히, 영케이는 "라디오를 하면서 느낀 건데 행복한 순간을 보내달라고 한다. 그러면 많은 이야기가 들려온다. 무대에 섰을 때 멤버들과 음악을 할 때 나에게는 그런 순간이다. 사적으로는 게임을 할 때도 행복하다. 거창하지 않더라도 작은 것 역시 행복이라고 생각하시면 좋겠다. 행복의 허들을 높이면 큰 노력이 필요하지 않나. 좋아하는 카페에서 커피 한잔 마시는 것도 물론 행복이다"라고 언급했다.군대를 다녀온 멤버들. 이들은 3년의 공백기 무색할 만큼, 멤버 간 연주 호흡이 좋았다고 했다. 원필은 "다시 뭉쳐서 합주할 때 '우리가 팀은 팀'이라고 느낀 부분이 많다. 오랜만의 합주인데 서로 어떤 부분을 좋아하는지 언제 들어오는지 눈빛만 봐도 알겠더라"고 이야기했다.멤버들은 새 앨범으로 돌아온 만큼, 팬들과 호흡하는 시간을 기대하고 있다. 영케이는 "이번에 들어오신 팬분들이 4기다. 우리가 다 같이 부르는 음악이 영원했으면 좋겠다. 모두 우리에게 앞으로 달릴 일만 남았다고 하더라. 좋은 이야기이지만, 오래 달리고 싶기 때문에 좀 더 노력해야 하지 않을까 싶다. 데이식스가 점점 커지고, 많은 분이 들어주시는 게 감사하다. 가장 큰 원동력은 팬분들 덕분이다"라고 했다.마지막으로 데이식스는 자신들의 음악을 '밴드'라고 정의했다. 영케이는 "한 단어로 음악을 설명하면 '밴드'다. 밴드로 구현 가능할 음악을 하는 사람들. 과거에는 락에 대한 욕구가 있었지만, 지금은 밴드로서 할 수 있는 음악을 다 하고 싶다"고 말했다.성진은 "사운드 적으로 성장했다고 느끼실 것"이라며 "베이스, 건반, 기타, 드럼 톤에 대해 풍성하게 들려드리려 노력했다. 텍스처 같은 부분도 한 장르에 깊게 들어가게끔 그렇게 느끼시게끔 했다"고 덧붙였다.앨범명 '포에버(Fourever)'는 성진·영케이·원필·도운을 상징하는 숫자 4(Four)와 영원(Forever)을 접목해 지었다. 봄·여름·가을·겨울로 이루어진 '사계절'이 데이식스 멤버들과 결을 같이 하며 네 멤버가 모여 한 해를 완성한다는 뜻을 지닌다. 더불어 데이식스는 타이틀곡 '웰컴 투 더 쇼(Welcome to the Show)'를 비롯해 '해피(HAPPY)'·'더 파워 오브 러브(The Power of Love)'·'널 제외한 나의 뇌 (Get The Hell Out)'·'나만 슬픈 엔딩'·'사랑하게 해주라'·'그게 너의 사랑인지 몰랐어'까지 전곡 작사·작곡에 참여했다.타이틀곡 '웰컴 투 더 쇼(Welcome to the Show)'는 포스트 브릿팝 사운드에 프로그레시브 하우스 장르 요소가 더해져 한층 웅장한 스케일을 보여주고 벅차오르는 감정을 선물한다. 데이식스는 신곡 활동을 통해 K팝 대표 밴드로서 입지를 공고히 하고 음악 팬들의 플레이리스트를 오래도록 채운다.데이식스는 이날 오후 6시 여덟 번째 미니 앨범 '포에버(Fourever)'와 타이틀곡 '웰컴 투 더 쇼(Welcome to the Show)'를 정식 발매한다. 4월 12~14일에는 단독 콘서트를 개최한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr