전현무 "아이유, 노래·진행·연기·인성, 모든 게 백점"[TEN이슈]

방송인 전현무가 아이유와 함께 찍은 사진을 공개했다.전현무는 10일 "노래 진행 연기 인성 모든 게 백점이라 우리는 지은이를 연예인의 연예인이라 부릅니다♡"라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.이어 "오늘 서울 막공이에요 체력관리 잘해서 잘 마무리하길♡ #her #아이유 #아이유콘서트"이라고 덧붙였다.공개된 사진 속에는 아이유를 만난 전현무의 모습이 담겼다. 전현무는 백스테이지에서 아이유와 만났다. 그는 볼 하트 포즈를 취하며 카메라를 응시하고 있다.아이유는 이날 서울 송파구 KSPO DOME에서 '2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN SEOUL' 마지막 공연을 펼친다. 또한 소속사 EDAM엔터테인먼트에 따르면 아이유의 월드 투어는 18개 도시에서 진행되는 가운데, 서울에 이어 요코하마, 타이베이, 북미 6개 도시(뉴어크, 애틀랜타, 워싱턴 D.C, 로즈몬드, 오클랜드, 로스앤젤레스), 자카르타 티켓 예매에서 전석 매진을 기록했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr