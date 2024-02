[공식] 레드벨벳 웬디, 두 번째 미니앨범 'Wish You Hell' 오는 3월 발매

레드벨벳 웬디(에스엠엔터테인먼트 소속)가 두 번째 미니앨범으로 전격 컴백한다.웬디 두 번째 미니앨범 ‘Wish You Hell’(위시 유 헬)은 3월 12일 발매되며, 동명의 타이틀 곡 ‘Wish You Hell’을 포함한 총 6곡으로 구성되어 있어, 웬디의 다채로운 음악 색깔을 만나기에 충분하다.특히 이번 앨범은 웬디가 2021년 4월 첫 번째 미니앨범 ‘Like Water’(라이크 워터) 이후 2년 11개월 만에 선보이는 신보로, 한층 업그레이드된 웬디의 탁월한 가창력과 이전에 보지 못한 색다른 감성으로 글로벌 음악 팬들을 또 한번 매료시킬 전망이다.더불어 웬디는 레드벨벳을 비롯해 뮤지컬, 페스티벌, 예능 등 분야를 넘나드는 활발한 활동은 물론, 첫 번째 미니앨범으로 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 전 세계 33개 지역 1위에 등극하며 막강한 솔로 파워까지 증명한 만큼, 두 번째 미니앨범으로 펼칠 웬디의 새로운 활약에 이목이 집중된다.또한 오늘(19일) 0시 레드벨벳 공식 SNS 계정에는 새 앨범의 콘셉트를 유추해볼 수 있는 이미지가 공개, 칠판에 그려진 하트가 시선을 사로잡는 감각적인 비주얼로 이번 컴백에 대한 기대감을 한층 고조시키고 있다.한편, 웬디의 두 번째 미니앨범 ‘Wish You Hell’은 3월 12일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 오늘부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr