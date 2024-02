그룹 트와이스/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 유대감이 빛나는 컴백 포토를 선보였다.트와이스는 오는 23일 새 미니 앨범 'With YOU-th'(위드 유-스)와 'ONE SPARK'(원 스파크)를 발표한다. 이에 앞서 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 다양한 티징 콘텐츠를 공개하며 신보 기대감을 높이고 있다. 16일 0시에는 애틋한 눈빛을 품은 개별 및 단체 이미지 11종을 오픈했다.티저 속 아홉 멤버는 오랜 시간 차곡히 쌓아온 찬란한 우정을 어둠 속에서도 반짝이는 조명과 촛불로 표현해 눈길을 끌었다. 여기에 서로를 향한 애틋한 감정이 느껴져 보는 이들을 뭉클하게 했다.컴백 타이틀곡 'ONE SPARK'는 K팝 히트곡 메이커 이어어택(earattack)과 JYP 퍼블리싱 소속 스타 작곡가 심은지 등 유수 작가진이 크레디트에 이름을 올린 곡으로 벅차오르는 멜로디 위 언제나 뜨겁게 타오르는 멤버들의 열정을 풀어냈다.신보 'With YOU-th'는 오리지널 영어 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유)를 포함해 타이틀곡 'ONE SPARK'와 멤버 정연, 다현, 채영이 각각 단독 작사를 맡은 'BLOOM'(블룸), 'YOU GET ME'(유 겟 미), 'RUSH'(러쉬) 그리고 수록곡 'NEW NEW'(뉴 뉴)까지 총 6곡이 담겼다.최근 트와이스는 멕시코 멕시코 시티 포로 솔에 이어 브라질 상파울루 알리안츠 파르키 공연을 성료하며 스타디움 아티스트의 위상을 높였다. 또한 3월 16일(현지시간) 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움과 7월 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이 그리고 해외 여성 아티스트 사상 최초 입성을 기록하는 가나가와 닛산 스타디움에서 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비)의 열기를 이어간다.한편 트와이스의 미니 13집 'With YOU-th'는 오는 23일 오후 2시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr