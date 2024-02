스트레이 키즈, 오는 3월 KSPO DOME서 네 번째 공식 팬미팅 개최

스트레이 키즈(Stray Kids)가 오는 3월 29일~31일 사흘간 KSPO DOME에서 공식 팬미팅을 개최한다.JYP엔터테인먼트는 13일 오후 공식 SNS 채널에 스트레이 키즈의 네 번째 공식 팬미팅 'Stray Kids 4TH FANMEETING 'SKZ'S MAGIC SCHOOL''('스키즈의 마법 학교') 포스터를 공개했다. 이번 팬미팅은 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 3월 29일 오후 7시 30분, 30일 오후 6시, 31일 오후 5시 총 3회에 걸쳐 펼쳐진다. 31일에는 오프라인 공연과 함께 Beyond LIVE 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 동시 진행하고 더 많은 국내외 팬들과 만난다.포스터 속 스트레이 키즈는 신비로운 분위기 속 특별한 아우라를 뿜어내고 있어 눈길을 끈다. 팬미팅 'SKZ'S MAGIC SCHOOL'은 2023년 7월 1일과 2일 KSPO DOME에서 열린 'Stray Kids 3RD FANMEETING 'PILOT : FOR ★★★★★''('파일럿 : 포 파이브스타') 이후 약 9개월 만이다. '콘셉트 맛집 그룹' 스트레이 키즈가 이번에는 마법사로 변신해 전 세계 스테이(팬덤명: STAY)와 잊지 못할 추억을 쌓는다.스트레이 키즈는 지난 1월 1일 공식 SNS 채널에 2024년 목표를 담은 영상 'Stray Kids "STEP OUT 2024"'(스트레이 키즈 "스텝 아웃 2024")를 게재했다. 여기서 네 번째 팬미팅을 비롯해 올 한 해 전개할 다채로운 프로젝트를 소개하고 2024년 월드와이드 맹활약을 예고했다.최근 이들은 반가운 소식을 연달아 발표하며 '글로벌 대세'의 기세를 확장하고 있다. 오는 7월 12일(이하 현지시간) 이탈리아 밀라노 스나이 경기장(IPPODROMO SNAI)에서 열리는 페스티벌 'I-Days'(아이 데이즈)와 14일 영국 런던 하이드 파크에서 진행되는 세계적인 음악 페스티벌 'BST Hyde Park'(브리티시 서머 타임 하이드 파크)에 K팝 보이그룹 최초이자 헤드라이너로서 출격한다.또한 2월 18일 개최되는 미국 '피플스 초이스 어워즈'(People's Choice Awards)의 '올해의 그룹 및 듀오' 부문 후보에 오른 데 이어 4월 1일 열리는 '2024 아이하트라디오 뮤직 어워즈'(2024 iHeartRadio Music Awards)의 'K팝 아티스트 오브 더 이어', 'K팝 송 오브 더 이어' 두 부문에 노미네이트됐다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr