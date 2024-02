/ 사진제공=RBW

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 문별이 신보 첫 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.문별은 오늘(6일) 0시, 공식 유튜브 채널에 정규 1집 'Starlit of Muse'(스탈릿 오브 뮤즈)의 첫 번째 타이틀곡 'Think About'(띵커바웃)의 뮤직비디오 티저를 업로드했다.공개된 영상에는 화면이 전환될 때마다 문별의 다양한 매력을 담은 일상이 차례로 이어진다. 특히 문별이 카메라 정면을 향해 달려오거나, 댄서들과 어깨동무를 한 채 화면 밖으로 나가는 등 자유자재로 프레임을 넘나드는 연출에서 키치한 상상력이 돋보인다. 신곡 'Think About'의 후렴구 음원과 퍼포먼스 일부도 공개됐다.'Starlit of Muse'는 문별이 데뷔 약 9년 8개월 만에 선보이는 첫 정규앨범으로, 문별(뮤즈)이 펼치는 작품(별빛)이라는 뜻을 담고 있다. 문별이 직접 음악과 퍼포먼스는 물론 전반적인 앨범 관련 콘텐츠 구성에도 적극 아이디어를 낸 가운데, 첫 번째 타이틀곡 'Think About' 뮤직비디오를 선공개했다.한편, 문별의 첫 정규앨범 'Starlit of Muse'는 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 이에 앞서 7일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 타이틀곡 'Think About' 뮤직비디오가 선공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr