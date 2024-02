/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

DAY6(데이식스)의 곡 '예뻤어'와 '한 페이지가 될 수 있게'가 역주행하고 있다.지난해 DAY6는 성진을 시작으로 Young K(영케이), 도운, 원필까지 멤버 전원 군 제대해 여백기의 끝을 알렸다. 이들이 2017년 2월 발표한 앨범 'Every DAY6 February'(에브리 데이식스 페브러리) 타이틀곡 '예뻤어'와 2019년 7월 미니 5집 'The Book of Us : Gravity'(더 북 오브 어스 : 그래비티) 타이틀곡 '한 페이지가 될 수 있게'가 최근 다시 한번 인기몰이를 하고 있다.약 7년 전 발매한 '예뻤어'는 1월 31일 자 국내 음원 사이트 멜론 일간 차트 34위에 올랐고, 5년 전 공개한 '한 페이지가 될 수 있게'는 48위를 기록하는 등 꾸준한 상승중이다. 특히 '예뻤어'와 '한 페이지가 될 수 있게' 모두 Young K가 단독 작사를 맡고 DAY6 멤버들이 작곡에 참여한 곡.더불어 2023년 12월 유튜브 채널 '비긴어게인'을 통해 공개된 규현과 샘 김의 '예뻤어' 영상을 비롯해 여러 선후배, 동료 아티스트들이 DAY6의 노래를 커버하는 콘텐츠들을 선보인 바.DAY6는 섬세한 표현이 녹아들어 있는 가사와 멜로디로 청자들과 감정선을 공유하며 자작곡을 선보였고 '믿고 듣는 데이식스'라는 수식어를 얻었다. 지난 2023년 12월에는 약 4년 만에 완전체 단독 콘서트 'DAY6 Christmas Special Concert 'The Present : You are My Day''(크리스마스 스페셜 콘서트 '더 프레젠트 : 유 아 마이 데이')를 개최하고 팬들과 만났다.한편 완전체 활동에 청신호를 킨 DAY6가 2024년 새해 펼칠 활약에 귀추가 주목된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr