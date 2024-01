/ 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT WISH(엔시티 위시)의 데뷔를 향한 열정이 느껴지는 ‘NASA’(나사) 퍼포먼스 비디오가 공개됐다.오늘(29일) 0시 사전 프로모션으로 선보이는 ‘NASA’ 퍼포먼스 비디오가 유튜브 NCT WISH 채널을 통해 공개됐으며, NCT WISH의 야심찬 포부가 느껴지는 신곡 ‘NASA’와 폭발적인 에너지의 퍼포먼스를 콘셉추얼하고 완성도 높게 담아냈다.신곡 ‘NASA’는 중독성 강한 메인 신스 루프와 묵직한 베이스가 인상적인 댄스 곡으로, 가사에는 우리는 멈추지 않고 우주선처럼 높이 날아오르겠다는 강렬한 의지를 표현했으며, 한국어, 일본어, 영어 3개 국어의 가사로 이뤄진 만큼 세계로 뻗어 나가겠다는 NCT WISH의 각오를 확인할 수 있다.더불어 퍼포먼스는 곡의 ‘출발’이라는 키워드에서 착안하여 로켓 발사를 모티브로 제작, 시작과 끝 부분의 로켓 발사대를 연상케 하는 대형과 구성이 눈길을 끌며, 쉴 틈 없이 펼쳐지는 파워풀한 안무는 NCT WISH의 패기가 돋보인다.퍼포먼스 비디오 역시 신곡 ‘NASA’가 지니는 의미처럼 우주선과 로켓을 연상케 하는 배경과 멤버들의 열정을 표현한 폭죽, 위로 향하겠다는 뜻을 시각화한 오브제, 다채로운 영상 효과들이 어우러졌다.한편, NCT WISH는 ‘WISH for OUR WISH’(위시 포 아워 위시)라는 캐치프레이즈 아래 음악과 사랑으로 모든 이들의 소원과 꿈을 응원하며 함께 이루어 가자는 포부를 지닌 팀으로, 2월 21일 ‘SMTOWN LIVE’(에스엠타운 라이브) 도쿄돔 공연에서 데뷔한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr