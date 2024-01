/ 사진제공=SM엔터테인먼트

NCT 127(엔시티 127)이 5만 관객의 함성 속에서 방콕 스타디움 콘서트도 성공적으로 마쳤다.‘NCT 127 3RD TOUR ‘NEO CITY : BANGKOK – THE UNITY’(엔시티 127 써드 투어 ‘네오 시티: 방콕 – 더 유니티’)는 1월 27~28일 양일간 태국 방콕의 탐마삿 스타디움에서 열렸으며, 현지 첫 스타디움 공연인 만큼 어느 때보다 치열한 티켓팅 경쟁 속에 시야제한석까지 전석 매진을 기록, 이틀간 총 5만 관객이 운집했다.특히 NCT 127은 2019년 태국 첫 단독 콘서트를 썬더돔(회당 6천석)에서 개최한 뒤 2022년 임팩트 아레나(회당 1만 1600석)를 거쳐 2024년 탐마삿 스타디움(회당 2만 5천석)에 입성, 매 투어마다 공연장 규모를 확장해 나가는 것은 물론, 태국에서 펼친 모든 콘서트가 매진되는 쾌거를 달성했다.‘Punch’로 공연의 포문을 연 NCT 127은 ‘Ay-Yo’, ‘Favorite’, ‘Simon Says’, ‘소방차’, ‘Cherry Bomb’, ‘Superhuman’ 등 히트곡 퍼레이드로 몰입도를 높였으며, 공연의 하이라이트인 ‘영웅’, ‘질주’, ‘Fact Check’는 파워풀한 라이브와 퍼포먼스, 관객들의 떼창이 커다란 스타디움을 가득 채웠다.더불어 화려한 레이저가 밤하늘을 수놓은 ‘불시착’, ‘Time Lapse’, 환상적인 하모니와 신비로운 무드의 연출이 돋보인 ‘윤슬’, ‘신기루’, ‘하얀 거짓말’, ‘별의 시’ 등은 야외 공연에서만 느낄 수 있는 감성적인 분위기가 특별함을 더했으며, 이동차를 타고 객석 곳곳을 돌아다니며 팬들과 호흡한 ‘Angel Eyes’, ‘낮잠’ 등 앙코르까지, 약 3시간 동안 28곡의 다채로운 무대를 꾸몄다.또한 관객들은 열정적인 응원뿐만 아니라 ‘💚우리칠!💚 HAPPY 127 DAY!’, ‘⭐오늘 공연⭐ LET’S GET IT!’, ‘우리칠은 항상 우리의 자부심 될 것이에요’, ‘❤태국 칠즈니❤ ALWAYS GOT YOUR BACK’ 등의 문구가 적힌 대형 현수막, ‘127 DAY’, ‘우리 항상 여기 있을게’ 등의 글씨를 만드는 라이트 박스까지 진심을 담은 이벤트로 감동을 안겼으며, 공연장 밖에는 티켓을 구하지 못한 수백명의 팬들이 모여 음악 소리를 들으며 함께 공연을 즐기는 진풍경도 펼쳐졌다.한편, 방콕 공연도 성황리에 마친 NCT 127은 2월 3~4일 마카오 갤럭시 아레나에서 세 번째 월드 투어의 열기를 이어간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr