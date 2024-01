/ 사진 = 위드어스엔터테인먼트 제공

그룹 더윈드(The Wind)가 타이틀곡 'H! TEEN'을 발매할 예정이다.더윈드(김희수·타나톤·최한빈·박하유찬·안찬원·장현준)는 29일 0시 공식 유튜브 채널에 두 번째 미니앨범 'Our : YouthTeen'(아워 : 유스틴) 타이틀곡 'H! TEEN'(하이틴)의 트랙 비디오를 공개했다.'H! TEEN'은 더윈드의 에너제틱함을 담아낸 EDM 곡이다. 이날 트랙비디오를 통해 "운명의 꿈처럼 커지는 첫 우리의 청춘을 만들자 / 뜨겁게 번지는 더 영원할 계절을 외쳐봐 / 꿈은 언제나 마음속에 자라나 / 답답할 때면 함께 노랠 부르자"라는 순수하고 희망적인 가사도 베일을 벗었다. 'Hi-teen'과 'high-teen'이 반복되는 구간은 강한 중독성이 돋보인다.특히 비발디의 '사계' 중 '봄'(The Four Seasons 'Spring')을 일부 차용해 따스한 느낌을 녹여냈다. 이는 더윈드의 유스틴(Youth+Teen) 감성과 만나 새로운 시작을 알리는 듯한 청량감을 선사한다.이번 'H! TEEN' 퍼포먼스에는 최영준 안무가가 참여했다고 알려져 무대를 향한 기대감도 높아진다. 최영준은 세븐틴, 하이라이트, 방탄소년단, 트와이스 등과 협업하고, 다수의 방송에서도 활약한 K-POP 대표 안무가로, 더윈드와는 이번에 첫 호흡을 맞추게 됐다.컴백을 앞두고 약 40초 분량의 음원을 선공개하는 독창적인 티징 방식 또한 눈길을 끈다. 더윈드는 데뷔 앨범에 이어 이번 미니 2집 활동에 있어서도 음악을 조금 더 빠르게 듣고, 귀에 익힐 수 있도록 4곡 전곡의 트랙비디오를 준비했다.더윈드의 두 번째 미니앨범 'Our : YouthTeen'은 오는 2월 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr