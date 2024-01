하이키, '뮤직뱅크' 찢었다…감성 빌드업 → 4色 화음 대폭발

그룹 하이키가 매력적인 음색과 뛰어난 가창력으로 시청자들을 사로잡았다.하이키(H1-KEY, 서이·리이나·휘서·옐)는 오늘(26일) 오후 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에 출연해 신곡 'Thinkin' About You(띵킨 어바웃 유)' 무대를 선보였다.이날 하이키는 차분한 컬러감이 돋보이는 재킷에 슬리스탑, 뷔스티에, 레그워머 등 우아하면서도 개성 있는 다양한 의상을 착용해 눈길을 끌었다. 스타일리시한 착장만큼 멤버들의 물오른 비주얼 역시 보는 이들의 시선을 사로잡았다.특히 멤버들의 감미로운 목소리로 이뤄진 환상적인 하모니가 돋보였다. 초반부를 절제된 감성으로 빌드업한 후 하이라이트에서 폭발하는 하이키의 아름다운 화음은 시청자들에게 묵직한 힐링과 감동을 선사하기에 충분했다.하이키의 새 디지털 싱글 'Thinkin' About You'는 데뷔 후 처음으로 발표하는 영어곡이자 'H1-KEYnote' 프로젝트의 포문을 여는 곡이다. 포근한 느낌의 어쿠스틱 기타 사운드와 미니멀한 드럼, 베이스가 어우러진 팝 스타일 장르의 곡으로, 귓가에 쓸쓸하면서도 달콤하게 녹아드는 멤버들의 감성적인 보컬과 하모니가 인상적이다.'Thinkin' About You'는 발매 첫날 멜론 핫100 차트에서 20위권대에 진입했고, 아이튠즈에서도 4개국 상위권에 안착하며 순항을 이어가고 있다. 음원사이트 및 커뮤니티에서도 음악팬들의 호평이 쇄도하는 등 '믿고 듣는 하이키'의 진가를 발휘 중이다.또한 지난 한 해 많은 사랑을 받았던 하이키의 '건물 사이에 피어난 장미'는 멜론, 지니뮤직 등 연간 차트 상위권을 차지했으며, 오는 2월 29일 오후 8시 개최되는 제 21회 한국대중음악시상식에서 올해의 노래와 최우수 K팝 노래 2개 부문 후보에 선정됐다.한편, 이날 방송된 '뮤직뱅크'에는 POW(파우), AB6IX(에이비식스), CIX(씨아이엑스), EVNNE(이븐), 있지(ITZY), JD1(정동원), NMIXX(엔믹스) ,SUPER JUNIOR-L.S.S.(슈퍼주니어-L.S.S.), tripleS Aria(트리플에스 아리아), YENA(최예나), 김재환, 설아(우주소녀), 씨스타19(SISTAR19), 온리원오브(OnlyOneOf), 후이 등이 출연했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr