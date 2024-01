/ 사진제공 = 알앤디컴퍼니(디레이블)

가수 대성이 데뷔 이후 첫 단독 국내 팬 데이를 개최한다.소속사 알앤디컴퍼니에 따르면 대성은 오는 3월 16일과 17일 양일간 서울 블루스퀘어 마스터카드홀에서 ‘D’s ROAD in SEOUL(디스 로드 인 서울)’을 개최한다.대성의 이번 팬 데이는 솔로 아티스트로서 처음 국내 팬들과 함께하는 자리다. 대성은 오랜 시간 한결같이 응원해준 팬들을 위해 그동안의 여정을 담은 세트리스트와 다양한 코너로 자신만의 음악 여행길을 선보일 예정이라고 전했다.앞서 대성은 일본 팬클럽부터 국내 공식 홈페이지까지 오픈하며 본격적인 활동의 포문을 열었다. 약 7년 만에 일본 라이브 투어 ‘D-LITE JAPAN TOUR 2024 “D’s IS ME”(디-라이트 재팬 투어 2024 “디스 이즈 미”)’ 개최 소식을 전한데 이어 국내에서도 공연을 진행한다.지난해 대성은 알앤디컴퍼니(디레이블)와 전속계약 체결 이후 대중을 만나왔다. tvN ‘어쩌다 사장3’ OST ‘나성에 가면’으로 음악 활동에 시동을 걸며 스페셜 싱글 ‘흘러간다’를 발매하기도 했다. 이뿐만 아니라 대성은 MBN 예능 프로그램 ‘현역가왕’에 마스터로 출연 중이다.대성 측은 "올 한 해도 ‘D’s ROAD in SEOUL’을 비롯해 음악이면 음악, 방송, 공연 등 폭넓은 분야에서 활발한 활동을 이어가며 국내외 팬들과의 소통을 멈추지 않을 계획"이라고 밝혔다.알앤디컴퍼니와 쇼플레이가 주최하는 대성의 ‘D's ROAD in SEOUL’ 티켓 예매는 2월 7일 오후 8시 인터파크 티켓을 통해 오픈되며, 관련된 자세한 사항은 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr