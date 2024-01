하이키, 강렬+우아 'Thinkin' About You' 미공개 콘셉트 포토 추가 공개

그룹 하이키가 강렬함과 우아함이 공존하는 새 콘셉트 포토를 추가 공개했다.하이키(H1-KEY, 서이·리이나·휘서·옐)는 지난 19일과 20일 공식 SNS 계정을 통해 새 디지털 싱글 'Thinkin' About You(띵킨 어바웃 유)' 단체 및 개인 미공개 콘셉트 포토를 게재했다. 신곡 발매에 앞서 멤버 각각의 매력이 돋보이는 D-DAY 포스터를 공개했던 하이키는 새롭게 추가 오픈한 콘셉트 포토를 통해 다시 한번 팬들의 눈길을 사로잡았다.단체컷에서는 어두운 블랙톤 착장으로 시크하고 강렬한 분위기를 뿜어내는 하이키의 모습이 인상적이다. 나란히 선 채 금방이라도 빠져들 것만 같은 흡입력 강한 눈빛을 발사 중인 멤버들의 모습은 보는 이들의 눈을 뗄 수 없게 만들고 있다.개인컷 역시 D-DAY 포스터보다 더욱 다채로워진 구도와 포즈, 한층 더 생동감 넘치는 멤버들의 표정이 인상적이다. 순정만화를 찢고 나온 듯한 청순 미모를 자랑하는 서이, 도시적이고 세련된 비주얼을 뽐내는 리이나, 몽환적인 표정과 오묘한 분위기로 시선을 압도하는 휘서, 입체적이고 도도한 매력을 발산하는 옐까지 하이키의 독보적인 콘셉트 소화력을 느낄 수 있다.하이키는 지난 19일 데뷔 후 처음으로 발표하는 영어곡이자 'H1-KEYnote' 프로젝트의 첫 페이지를 장식하는 신곡 'Thinkin' About You'를 발매했다. 헤어진 연인을 향한 그리움을 이야기한 팝 스타일 장르의 곡으로, 귓가에 쓸쓸하면서도 달콤하게 녹아드는 멤버들의 감성적인 보컬과 하모니가 전 세계 리스너들을 매료시키고 있다.음원 성적 역시 순항을 이어가고 있다. 'Thinkin' About You'는 발매 첫날 멜론 핫100 차트에서 20위권대에 안착했고, 아이튠즈에서도 4개국 상위권에 진입했다. 또, 음원사이트 및 커뮤니티 등에서도 음악 팬들의 호평이 이어지고 있다.한편, 하이키는 오늘 방송되는 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 출연해 'Thinkin' About You' 라이브 무대를 선보일 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr