/ 사진 제공: 클렙엔터테인먼트

‘피크타임’ 우승팀 VANNER(배너)(태환, GON, 혜성, 성국, 영광)가 확 달라진 변신을 예고했다.VANNER(배너)는 22일 공식 유튜브 및 SNS 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 ‘CAPTURE THE FLAG(캡쳐 더 플래그)’의 컴백 타이틀곡 ‘JACKPOT’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.멤버 혜성의 매혹적인 옆선 실루엣으로 호기심을 자극하며 시작되는 ‘JACKPOT’ 뮤직비디오 티저는 타이틀곡의 강렬한 비트가 흐르며 빠르게 화면이 전환된다. 멤버 혜성으로 비주얼 변신 서사가 출발해 GON, 태환, 성국, 영광까지 저마다 무언가를 겨누는 듯한 액션들을 취하고 있다.무엇보다 VANNER(배너) 멤버 모두 에너제틱한 매력 발산과 더불어 할리우드급 세련된 비주얼 재질을 뿜어내며 사활을 건 강렬한 컴백을 예고했다.또한 이번 티저를 통해 공개된 컴백 타이틀곡 ‘JACKPOT’의 멜로디와 가사가 인상적이다. 티저 말미 얼터너티브 락 장르의 경쾌한 멜로디와 함께 ‘Jack to the pot. We are still alive’이라는 가사가 공개됐다.컴백 타이틀곡 ‘JACKPOT’은 블루스 락 감성을 곁들인 얼터너티브 락 장르로 함께 있기에 더욱 빛이 나는 멤버들의 깊고 진한 우정이 표현됐다. 잭팟을 터트리기 위해 전진하는 VANNER(배너) 의 순수하면서도 에너제틱한 매력을 담아냈다.VANNER(배너)의 두 번째 미니 앨범 ‘CAPTURE THE FLAG’에는 타이틀곡 ‘JACKPOT’을 비롯해 ‘PONYTAIL (KOR Ver.)’, ‘After Party’, ‘Be My Love’, ‘CIRCUIT’, ‘Across The Stars’까지 총 6트랙이 수록됐다. 펜타곤 후이, 우석, 네이슨, 비투비 임현식, 라이언전 등 케이팝 히트메이커 프로듀서진들이 대거 참여했다.한편, VANNER(배너)는 오는 1월 30일 두 번째 미니 앨범 ‘CAPTURE THE FLAG’를 각종 온오프라인에 공개한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr