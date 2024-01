하이키 리이나, '냉미녀' 콘셉트도 찰떡…'Thinkin' About You' D-2 포스터 공개

그룹 하이키(H1-KEY) 멤버 리이나의 독보적인 비주얼을 담아낸 D-2 포스터가 공개됐다.하이키(서이, 리이나, 휘서, 옐)는 17일 0시 공식 SNS 계정을 통해 새 디지털 싱글 'Thinkin' About You(띵킨 어바웃 유)' 리이나의 개인 D-DAY 포스터를 게재했다.공개된 포스터에는 얼굴 위로 앞머리를 길게 늘어뜨린 채 또렷한 눈빛으로 정면을 응시하는 리이나의 모습이 담겼다. 밝고 에너제틱한 평소의 이미지와 대비된 시크한 '냉(冷)미녀'로서의 면모가 돋보인다.특히 흑백톤마저 뚫고 나오는 리이나의 압도적인 미모가 시선을 사로잡는다. 청순과 보이시가 동시에 느껴지는 입체적인 비주얼에 고혹적인 분위기까지 어우러져 마치 패션 화보 속 한 페이지를 보는 듯한 느낌을 선사하고 있다.하이키는 컴백에 앞서 멤버들의 D-DAY 포스터를 순차적으로 공개하며 기존과는 또 다른 새로운 매력을 뽐내고 있다. 흰색 도화지처럼 다채로운 콘셉트를 완벽하게 소화해내고 있는 하이키가 이번엔 어떤 모습으로 팬들 곁에 돌아올지 궁금증을 높이고 있다.오는 19일 공개되는 하이키의 새 디지털 싱글 'Thinkin' About You'는 'H1-KEYnote' 프로젝트의 시작을 알리는 곡으로, 멤버들의 감성적인 보컬과 호소력 짙은 음색이 돋보인다. 최근 공개된 음원 프리뷰에도 리스너들의 뜨거운 반응이 이어지고 있어 기대감은 점점 더 커지고 있다.하이키의 새로운 매력을 담은 신곡 'Thinkin' About You'는 오는 19일 오후 6시 국내외 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr