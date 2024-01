/ 사진 제공=클렙엔터테인먼트

‘피크타임’ 우승팀 VANNER(배너)(태환, GON, 혜성, 성국, 영광)가 첫번째 콘셉트 포토를 공개했다.VANNER(배너)는 16일 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 미니 앨범 ‘CAPTURE THE FLAG(캡쳐 더 플래그)’의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.지난해 8월 공개한 첫 번째 미니 앨범 ‘VENI VIDI VICI(베니비디비쉬)’에서는 승리의 깃발을 꽂고 꿈을 향해 항해하겠다는 VANNER(배너)의 의지가 표현됐다면, ‘CAPTURE THE FLAG’에서는 더 나아가 항해의 짐을 챙겨 떠나는 청춘들의 새로운 여정을 그린다.공개된 콘셉트 포토에서 태환, GON, 혜성, 성국, 영광은 트렌치 코트부터 항공 점퍼까지 다채로운 스트릿 패션 코드로 댄디하면서도 모던한 매력을 컷마다 발산했다. 도심 속에서도 눈에 띄는 화사한 씨티보이의 비주얼 변신을 보여주고 있다.또한 지도, 망원경, 나침반, 보드 등 다양한 소품들을 통해 새로운 여정을 예고하면서 ‘CAPTURE THE FLAG’ 앨범에 대한 궁금증을 유발하고 있다. 리더 태환과 멤버 영광은 지도를 공유하는 듯한 모습이 담겨 있어 풀스토리에 대한 호기심을 안긴다.VANNER(배너)의 두 번째 미니 앨범 ‘CAPTURE THE FLAG’에는 타이틀곡 ‘JACKPOT’을 비롯해 수록곡 ‘PONYTAIL (KOR Ver.)’, ‘After Party’, ‘Be My Love’, ‘CIRCUIT’, ‘Across The Stars’까지 총 6트랙이 수록됐다.타이틀곡 ‘JACKPOT’은 블루스 락 감성을 곁들인 얼터너티브 락 장르로 함께 있기에 더욱 빛나는 멤버들의 깊고 진한 우정이 표현됐다.한편, VANNER(배너)는 오는 1월 30일 두 번째 미니 앨범 ‘CAPTURE THE FLAG’를 각종 온오프라인을 통해 공개한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr