[사진 = 빅플래닛메이드엔터 제공]

아티스트 비오(BE’O)가 대만 단독 콘서트를 성황리에 마쳤다.비오는 지난 13일 대만 레거시 타이베이에서 단독 콘서트 ‘BE’O 1st Concert in Taipei(비오 퍼스트 콘서트 인 타이베이)’를 개최했다.‘BE’O 1st Concert in Taipei’는 비오가 데뷔 3년여 만에 처음으로 선보인 해외 단독 공연이다. 새해 첫 활동을 대만 콘서트로 의미 있게 시작한 비오는 약 두 시간 동안 퀄리티 높은 라이브 무대는 물론 아낌없는 소통을 펼치며 현지 팬들을 사로잡았다.이날 비오는 ‘LOVE me(러브 미)’, ‘자격지심 (Feat. ZICO)’, ‘Counting Stars(카운팅 스타즈) (Feat. Beenzino)’, ‘리무진 (Feat. MINO) (Prod. GRAY)’ 등 대히트를 기록한 자신의 대표곡 무대들로 관객들을 열광케 했다.특히 신곡 ‘미쳐버리겠다 (MAD)’ 무대가 현장의 뜨거운 호응을 얻었다. 이 외에도 지난해 폴 블랑코와 역주행을 달성한 ‘Summer(서머)’를 열창하며 열기를 더했다.대만 공연을 마친 비오는 소속사 빅플래닛메이드엔터를 통해 “첫 해외 단독 콘서트라 그동안 라이브로 들려드리지 못했던 곡들도 많이 하려고 했는데, 큰 호응 덕분에 신나게 공연할 수 있었다. 언어가 다른데도 떼창을 해주셔서 정말 놀랐고, 기회가 된다면 꼭 다시 대만에 와서 콘서트를 하고 싶다”라는 소감을 전했다.비오는 오는 20일과 21일 서울 용산구 현대카드 언더스테이지(UNDERSTAGE)에서 국내 첫 단독 콘서트 ‘현대카드 Curated 90 BE’O 1st Concert in Seoul’을 개최하며 활발한 활동을 이어간다.이에 앞서 대만 콘서트를 성료하며 글로벌 활동에도 날개를 단 비오가 올해는 어떤 다채로운 행보를 보여줄지 기대가 높아진다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr