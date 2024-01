/ 사진제공=SM엔터테인먼트

세 번째 월드 투어에 돌입한 NCT 127(엔시티 127)이 자카르타 단독 콘서트도 성공적으로 마쳤다.NCT 127 세 번째 월드 투어 ‘NEO CITY – THE UNITY’(네오 시티 – 더 유니티)는 1월 13~14일 양일간 인도네시아 자카르타의 인도네시아 아레나(Indonesia Arena)에서 열렸다.특히, 이번 콘서트는 NCT 127이 1년 2개월 만에 자카르타에서 개최하는 단독 콘서트인 만큼, 티켓 오픈과 동시에 2회 공연 모두 전석 매진을 기록하며 양일간 총 2만 4천 관객을 동원했다.‘Punch’로 공연의 막을 올린 NCT 127은 ‘Fact Check’, ‘Parade’, ‘Yacht’, ‘Je Ne Sais Quoi’, ‘별의 시’, ‘Angel Eyes’ 등 지난 10월 발표되어 큰 사랑을 받은 정규 5집 무대는 물론, ‘질주’, ‘Ay-Yo’, ‘Favorite’, ‘영웅’, ‘Simon Says’, ‘Cherry Bomb’ 등 글로벌 히트곡 무대를 압도적인 퍼포먼스와 함께 선사했다.더불어 ‘윤슬’, ‘신기루’, ‘하얀 거짓말’ 등 멤버들의 뛰어난 보컬 향연이 펼쳐진 감성 무대부터 ‘Skyscraper’, ‘Sit Down!’ 등 파워풀한 힙합곡, ‘불시착’, ‘Time Lapse’, ‘Tasty’ 등 강렬한 연출이 돋보인 스테이지, ‘Be There For Me’, ‘DJ’, ‘다시 만나는 날’ 등 팬들과 가깝게 호흡하는 무대까지, NCT 127의 다채로운 매력을 만끽할 수 있는 무대도 선보였다.공연장을 가득 메운 관객들은 한국어로 노래를 따라 부르고 춤을 추는 등 NCT 127과 하나되어 공연을 즐겼으며, ‘칠즈니가 127년 동안 우리칠 옆에 있을게’, ‘우리칠 I’ll Be There For You’ 등의 문구가 적힌 슬로건 이벤트, 앙코르 무대를 기다리며 ‘TOUCH’와 ‘Be There For Me’를 부르는 싱어롱 이벤트로 NCT 127의 열정적인 무대에 화답다.한편, NCT 127은 1월 21일 필리핀 불라칸의 필리핀 스포츠 스타디움(Philippine Sports Stadium)에서 세 번째 월드 투어의 열기를 이어간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr