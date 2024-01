하이키 옐, 독보적 시크美 풀장착 'Thinkin' About You' D-4 포스터 공개

그룹 하이키(H1-KEY)가 D-DAY 포스터를 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.하이키(서이, 리이나, 휘서, 옐)는 15일 0시 공식 SNS 계정을 통해 새 디지털 싱글 'Thinkin' About You(띵킨 어바웃 유)' 옐의 개인 D-DAY 포스터를 게재했다.심플한 흑백 모노톤으로 디자인된 이번 포스터에는 화려한 조명 효과 없이도 세련된 비주얼을 자랑하는 옐의 모습이 담겼다. 언뜻 차가워 보이면서도 슬픔을 가득 머금은 듯한 깊이감 있는 눈빛은 보는 이들의 시선을 뗄 수 없게 만들고 있다.또한 포스터에는 '2024.01.19 FRI', 'D-4' 등의 텍스트가 추가돼 하이키가 팬들과 함께 카운트다운을 하는 듯한 느낌을 선사하고 있다. D-DAY 포스터 첫 번째 주자로 나선 옐에 이어 어떤 멤버가 다음 카운트다운을 장식할지 궁금증을 자아낸다.오는 19일 베일을 벗는 디지털 싱글 'Thinkin' About You'는 하이키가 새롭게 준비한 'H1-KEYnote' 프로젝트의 첫 페이지를 장식하는 곡이다. 멤버들의 호소력 짙은 음색과 감성적인 보컬이 돋보이는 이번 신곡을 통해 기존에 보여준 화려한 아이돌의 모습과는 또 다른 새로운 면모를 만나볼 수 있을 전망이다.신곡을 향한 팬들의 기대감 역시 높아지고 있다. 지난 11일 하이키 공식 SNS를 통해 공개된 'Thinkin' About You' 프리뷰를 접한 팬들은 "짧게 들었지만 벌써 좋은 게 느껴진다", "멤버들의 매력적인 음색이 미쳤다", "대박 느낌 난다", "역시 믿고 듣는 하이키" 등의 뜨거운 반응을 내놓기도 했다.하이키는 지난해 '건물 사이에 피어난 장미', 'SEOUL', '불빛을 꺼뜨리지 마'로 활동하며 뛰어난 음악성과 실력으로 전 세계 K-POP 팬들의 호평을 이끌어냈다. 뿐만 아니라 데뷔 후 처음으로 음악방송 1위를 차지했고, 지니뮤직과 멜론 2023년 연간 스트리밍 차트에서도 각각 16위, 37위에 이름을 올리는 등 '믿고 듣는 하이키'다운 저력을 뽐냈다.2024년 더욱 활발한 활동을 펼칠 하이키의 신곡 'Thinkin' About You'는 오는 19일 오후 6시 국내외 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr