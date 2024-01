/ 사진=S2엔터테인먼트

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 2024 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 신인상 여자 아이돌 부문의 수상했다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난 9일 열린 2024 대한민국 퍼스트브랜드 대상에서 신인상 여자 아이돌 부문의 수상자로 선정됐다. 이번 상은 전국의 소비자가 KISS OF LIFE(키스오브라이프)를 수상자로 직접 선정한 만큼 이번 수상을 통해 그 의미를 더했다.올해로 22회를 맞은 '대한민국 퍼스트브랜드 대상'은 한국소비자포럼이 주최, 소비자 조사와 전문가 평가를 통해 분야별 1위 브랜드를 선정하는 시상식으로 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 1020 여성 팬들의 지지를 받았다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난해 7월 데뷔, '쉿 (Shhh)'과 'Bad News' 등으로 활동하며 신인 아티스트로는 이례적으로 글로벌 차트에서 돌풍을 일으키며 주목을 받다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 2월 20일 첫 일본 팬미팅 ‘Hello KISSY’를 개최하고 현지 팬들과 만남을 가진다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr