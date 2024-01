사진제공=SM엔터테인먼트

NCT 127(엔시티 127)이 겨울 스페셜 싱글로 써클 주간 차트 4관왕에 올랐다.NCT 127은 오늘(4일) 발표된 써클 주간 차트(12월 24~30일)에서 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’(비 데어 포 미)로 앨범 차트 및 리테일 앨범 차트 1위는 물론, 타이틀 곡 ‘Be There For Me’로도 디지털 차트 및 다운로드 차트 1위를 기록, 음반과 음원 모두 1위를 차지하며 4관왕에 올라 압도적인 파워를 다시 한번 확인케 했다.NCT 127은 이번 앨범으로 한터차트, 예스24, 핫트랙스 등 각종 음반 차트 주간 1위를 석권했다. 국내 음원 차트 1위, 중국 QQ뮤직 및 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위를 기록했다.겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’는 따뜻한 감성의 타이틀 곡 ‘Be There For Me’를 포함해 흥겨운 멜로디와 공감가는 가사가 인상적인 ‘나 홀로 집에 (Home Alone)’, 서정적인 겨울 발라드 ‘하얀 거짓말 (White Lie)’ 등 총 3곡이 수록, NCT 127의 겨울 감성을 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr