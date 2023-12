사진=모스트콘텐츠

임시완이 참여한 쿠팡플레이 시리즈 ‘소년시대’ OST 음반이 팬들을 찾는다.쿠팡플레이 시리즈 ‘소년시대’는 1989년 충청남도, 안 맞고 사는 게 일생일대의 목표인 온양 찌질이 병태가 하루아침에 부여의 짱으로 둔갑하면서 벌어지는 흥미진진한 스토리를 담았다. 청춘 배우들의 개성만점 캐릭터와 버라이어티한 볼거리로 화제성은 물론 시청자들의 뜨거운 사랑을 받았던 가운데, 종영의 아쉬움을 달래줄 소년시대 OST 음반의 예약 판매가 진행된다.이번 OST 음반에는 국악적인 포인트와 노라조만의 유쾌하고 패기 있는 에너지를 담아낸 OST Part.1 '이판사판 – 노라조'가 메인 테마곡으로 수록됐다. 부여로 이사 가는 병태의 모습에 등장해 올드팝의 향수를 느낄 수 있었던 OST Part.2 'When I Was Young - Munan', 아날로그 감성으로 로맨틱한 무드를 극대화했던 OST Part.3 '깊은 밤에 우리 – 모어(more)', 주연 배우 임시완이 직접 '병태'의 목소리로 참여해 질풍노도의 시기를 이겨내고 지나간 시간들을 추억하는 병태의 모습을 그려낸 듯한 OST Part.4 'Take Me Home – 임시완'까지 스토리를 회상할 수 있는 곡들이 수록됐다.총 4곡의 가창곡을 비롯해 부여농고 교가와 돌아돌아송 원곡, 적재적소에 삽입되어 감칠맛을 더해주었던 BGM 22곡이 1CD에 담겨 풍성함을 더했다.또한, 드라마 속 놓칠 수 없는 순간과 감동을 담아낸 포토북(64P), 개성만점 캐릭터별 포토카드(8종), 레트로한 엽서(3종), 그리고 포스터(2종 중 1종 랜덤)로 구성됐다.'소년시대'의 음악은 '태양의 후예', '동백꽃 필 무렵', '부부의 세계' 등 뛰어난 작품성으로 인정받는 개미 음악감독의 진두지휘 아래 탄생했다. 향수를 자극하는 드라마와 완벽히 어우러지는 레트로한 감성의 완성도 높은 음악으로 애청자들에게 소년시대를 다시 한번 추억할 수 있는 선물이 될 전망이다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr