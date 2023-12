/ 사진 제공: 울프번

보이그룹 BXB(비엑스비)가 5개월 만에 컴백을 알렸다.소속사 울프번은 오늘(27일) 공식 SNS를 통해 두 번째 싱글 ‘Chapter 2. Wings(챕터 2. 윙스)’ 발매 소식과 함께 컴백 스케줄러와 선공개곡 ‘검은 고양이 네로’ 티저 영상을 오픈했다.공개된 컴백 스케줄러에 따르면 오는 28일부터 31일까지 선공개곡 콘셉트 포토를 시작으로, 1월 2일 새 싱글 하이라이트 메들리, 3일 선공개곡 퍼포먼스 비디오 티저, 4일 오후 6시 선공개곡 ‘검은 고양이 네로’ 음원과 퍼포먼스 비디오가 공개된다.이어 6일과 7일 BXB의 업그레이드된 비주얼이 담긴 새 싱글 콘셉트 포토가 오픈되며, 8일과 9일 멤버들의 개성이 돋보이는 타이틀곡 트레일러, 10일 뮤직비디오 티저, 그리고 11일 오후 6시 ‘Chapter 2. Wings’ 음원과 뮤직비디오가 베일을 벗는다.또한 BXB는 같은 날 이탈리아 동요 ‘Volevo un gatto nero’ 리메이크 곡이자 터보의 곡으로 많이 알려져 있는 선공개곡 ‘검은 고양이 네로’ 티저 영상을 공개했다. 도도한 검은 고양이 일러스트와 함께 음원 일부가 공개됐다.BXB는 지난 8월 3일 발매한 첫 싱글 ‘Chapter 1. Our Youth(챕터 1. 아워 유스)’ 이후 약 5개월 만에 새 싱글 ‘Chapter 2. Wings’로 팬들 앞에 선다. 지난 앨범에서 보여준 ‘청춘’의 설렘과 아름다움, 치열함에 이어 이번 앨범에서는 어떤 청춘의 서사로 대중의 공감대를 진하게 자극할지 기대가 모인다.BXB는 지난 1월 인트로 앨범 ‘Intro: Flight and a new beginning(인트로: 플라이트 앤드 어 뉴 비기닝)’ 발표 이후 JTBC ‘피크타임’에서 팀 4시로 출연해 실력을 인정받았다. 최근 일본 오사카와 도쿄에서 일본 단독 공연 2023 BXB FAN-LIVE in JAPAN ‘Planet(플래닛)’을 성료 했다.한편 BXB의 두 번째 싱글 ‘Chapter 2. Wings’는 2024년 1월 11일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매될 예정이며, 리메이크 신곡 ‘검은 고양이 네로’는 1월 4일 오후 6시 선발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr