샤이니 태민, 4년 9개월 만의 솔로 콘서트 대성황

‘역솔남(역대급 솔로 남자 가수)’ 샤이니 태민(에스엠엔터테인먼트 소속)이 약 4년 9개월 만의 솔로 콘서트를 성황리에 마쳤다.‘TAEMIN SOLO CONCERT : METAMORPH’(태민 솔로 콘서트 : 메타모프)는 12월 16~17일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 개최, 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE와 위버스 등을 통해 생중계되어 전 세계 팬들의 폭발적인 반응을 얻었으며, 2회 공연 모두 시야제한석 및 재추가 오픈된 좌석들까지 전석 매진되어 약 1만 6천 명의 관객을 동원해 변함없는 태민의 높은 인기를 실감케 했다.태민은 ‘변화’와 ‘탈태’를 뜻하는 이번 콘서트의 타이틀에 걸맞게 총 22곡의 스테이지를 다양한 방식으로 선사했으며, ‘MOVE’, ‘WANT’, ‘Criminal’, ‘괴도 (Danger)’, ‘Guilty’ 등 큰 사랑을 받은 대표 히트곡 무대들을 펼친 것은 물론, ‘제자리 (Not Over You)’, ‘She Loves Me, She Loves Me Not’, ‘오늘 밤 (Night Away)’, ‘Blue’ 등 네 번째 미니앨범 수록곡 무대들도 최초 공개해 열띤 호응을 이끌어냈다.또한 특유의 아티스틱한 매력을 만끽할 수 있는 ‘유인 (Impressionable)’, ‘Heaven’, ‘Strings’, ‘Light’, ‘Famous’, 감성적인 보컬을 담은 ‘Pansy’와 ‘사랑인 것 같아 (I Think It's Love)’에 이어 웅장하고 신비로운 분위기의 ‘Identity’로 마무리한 앙코르 섹션까지 다채로운 세트리스트로 관객을 완벽히 매료시켰다.특히 태민은 이번 공연에서 국내 최초로 시도된 가로 6m, 세로 6m의 거대한 360도 상하 반전 회전 상부 구조물을 오프닝 무대 ‘The Rizzness’부터 활용, 점차 고조되는 곡의 텐션에 맞춰 해당 세트를 서서히 기울이며 시선을 압도했으며, 거꾸로 매달린 채 무대를 시작한 파격적인 퍼포먼스의 ‘DOOR’, 구조물의 회전으로 강렬한 등장을 더욱 부각시킨 ‘이데아 (IDEA:理想)’ 등으로 뜨거운 화제를 모았다.더불어 황상훈 SM 퍼포먼스 디렉터가 이번 공연의 연출을 맡아, 기존 솔로 콘서트의 포인트였던 가로 14m, 세로 9m의 슬로프 리프트를 분할 및 업그레이드한 버전, 화려한 조명과 폭죽, 와이드 스크린 등 환상적인 연출이 태민의 독보적인 음악과 퍼포먼스와 만나 전무후무한 역대급 공연이 탄생됐다.현장을 찾은 팬들은 오랜만의 솔로 콘서트로 돌아온 태민을 열렬히 환영하며 공연 내내 큰 함성을 쏟아냈고, 앙코르 직전 ‘Blue’와 ‘사랑인 것 같아 (I Think It's Love)’를 다 같이 부르는 싱어롱 이벤트와 ‘보고 싶었어 눈부시게 빛나는 태민아’, ‘네 빛나는 순간들에 영원한 사랑을 약속할게’라는 문구가 적힌 슬로건 이벤트를 진행해 태민에게 깊은 감동을 안기기도 했다.그간 본 적 없는 고퀄리티 공연을 통해 ‘역솔남’의 막강한 저력을 재입증한 태민은 “추운데 한걸음에 와준 우리 팬분들 고맙다. 늘 곁에서 사랑해 주셔서 감사하고 나도 사랑한다. 앞으로도 함께 해달라”는 진심 어린 소감을 남겨 뭉클함을 자아냈다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr