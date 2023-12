[사진 = 웨이크원 제공]

가수 김재환이 콘서트 개최를 하루 앞두고 웰메이드 공연을 예고했다.김재환은 오는 16일과 17일 양일간 서울 강서구 KBS아레나에서 2023 김재환 단독 콘서트 'NOT ALONE'을 개최하고 팬들과 만난다. 폭넓은 음역대를 오가는 탄탄한 가창력과 남다른 무대 장악력을 입증해온 만큼 김재환이 콘서트를 통해 어떤 무대를 선보일지 다채로운 관전 포인트를 짚어봤다.# 팬들을 위한 세트리스트! 숨겨진 수록곡 무대 대방출김재환은 이번 콘서트에서 그동안 만나보기 힘들었던 다양한 수록곡 무대를 선보인다. '손편지', '랄라 (Melodrama)', '애가타' 등 팬들이 보고 싶어했던 수록곡들을 엄선해 콘서트에 걸맞은 새로운 무대로 재탄생시켰다. 이외에도 기대 이상의 놀라운 무대들을 예고해 김재환이 펼칠 웰메이드 공연에 관심이 고조되고 있다.김재환은 지난 1월 진행한 소극장 콘서트 성료 후 규모를 넓혀 이번 콘서트를 계획했다. 더 많은 팬들과 소통하고, 음악으로 교감할 수 있는 세트리스트를 구성했으며 각종 무대 효과, 연출로 오감을 충족한다. 콘서트 타이틀처럼 혼자가 아닌 팬들과 함께 채워갈 풍성한 무대에 기대가 모아진다.# 듣는 재미부터 보는 재미까지 '무대 장인'의 저력김재환은 올 한해 'Soundberry Festa 23', '2023 드림콘서트', 'PEAK FESTIVAL 2023' 등 다양한 페스티벌에 오르며 대체 불가 솔로 아티스트의 존재감을 입증했으며, 오는 24일에도 '2023 Someday Christmas' 페스티벌에 오른다. 이를 통해 김재환은 곡 분위기에 따라 섬세한 감성부터 파워풀한 에너지까지 자유자재로 오가며 현장 팬들을 열광하게 만들고 있다.김재환은 다양한 무대 경험으로 축적된 내공과 자신감을 이번 콘서트에 쏟아내며 업그레이드된 공연의 정수를 선보인다. 특유의 매력적인 음색과 가창력으로 관객들의 감성을 사로잡을 뿐 아니라 자신만의 색깔을 담아낸 퍼포먼스와 화려한 무대 비주얼로 보는 재미까지 선사할 전망이다.# 2023 열일 행보 마침표…김재환표 특별한 연말 선사김재환은 올해 싱글 '봄바람', 미니 6집 'J.A.M'을 통해 다양한 장르를 시도하며 음악적 역량을 입증했다. 또 '시작되는 연인들을 위해', 'I Love You' 등 김재환의 색깔을 녹인 리메이크를 발매해 화제를 모았다. 이외에도 다양한 공연, 방송 활동까지 종횡무진 활약한 김재환은 한 해의 마무리를 장식하는 콘서트로 팬들과 특별한 연말을 보낼 예정이다.김재환은 이번 콘서트를 앞두고 "시간이 아깝지 않을 콘서트가 될 것이다. 다가오는 연말 시즌을 즐겁게 해드리겠다. 보여드리고 싶은 게 많다"라고 소감을 전했다.김재환의 팬들과 함께 보내는 연말 콘서트에 대한 남다른 각오가 오롯이 녹아든 2023 김재환 단독 콘서트 'NOT ALONE'은 오는 16일과 17일 양일간 서울 강서구 KBS아레나에서 개최된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr