NCT 127 쟈니·유타·도영, 로맨틱 비주얼 화제…윈터송 'Be There For Me'에 담은 겨울 감성

NCT 127(엔시티 127, 에스엠엔터테인먼트 소속) 쟈니, 유타, 도영의 로맨틱 비주얼이 화제다.오늘(13일) NCT 127 공식 SNS 채널에 공개된 티저 이미지는 쟈니, 유타, 도영의 부드러운 카리스마가 돋보이는 비주얼을 담고 있어 시선을 사로잡았다.이번 티저의 ‘Home Alone’(홈 얼론) 콘셉트는 연말이지만 혼자 있는 쓸쓸하고 외로운 모습을 표현한 만큼, 쟈니, 유타, 도영은 아늑한 방안에서 나른하면서도 내추럴한 매력을 선사, 그동안 보여준 강렬함과는 또 다른 분위기로 좋은 반응을 얻고 있다.12월 22일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되는 NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’(비 데어 포 미)는 동명의 타이틀 곡을 포함한 총 3곡으로 구성, NCT 127이 들려주는 첫 윈터송으로 음악 팬들의 많은 사랑을 받을 것으로 기대된다.한편, NCT 127 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’는 12월 27일 음반으로도 발매되며, 현재 온, 오프라인 음반 매장에서 예약구매가 가능하다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr