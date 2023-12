TZY 류진, 강인한 포스·와일드 매력…새 앨범 'BORN TO BE' 개인 티저 콘텐츠 공개

ITZY(있지) 류진이 새 앨범 개인 티저에서 강인한 포스를 뿜어내고 컴백 기대감을 수직 상승시켰다.ITZY는 2024년 1월 8일 새 앨범 'BORN TO BE'(본 투 비)와 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'(언터처블)을 발매하고 팬들 곁을 찾는다. 이에 앞서 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 신보 콘셉트를 미리 만나볼 수 있는 티징 콘텐츠를 순차 오픈하고 열기를 뜨겁게 달구고 있다. 12일 예지의 개인 티저 콘텐츠를 선보인 데 이어 13일 0시 류진의 콘셉트 포토와 영상 클립을 공개하고 열띤 분위기를 이어갔다.사진 속 류진은 과감한 포즈와 함께 강렬한 아우라를 폭발시키고 시선을 단번에 사로잡았다. 독특한 포인트 아이 메이크업, 블루 컬러 렌즈 등 유니크 스타일링을 완벽 소화했고 '멋쁨의 정석' 류진의 선명한 존재감을 빛냈다. 클립 영상에서는 천둥과 번개가 휘몰아치는 밤하늘 아래 황량한 들판에 앉아 카메라를 향해 강인한 눈빛을 전하며 보는 이들에게 임팩트를 선사했다.'강렬한 불맛'을 예고한 신보 'BORN TO BE'는 타이틀곡 'UNTOUCHABLE'을 비롯해 'BORN TO BE', 'Mr. Vampire'(미스터 뱀파이어), 'Dynamite'(다이너마이트), 'Crown On My Head (예지)'(크라운 온 마이 헤드 (예지)), 'Blossom (리아)'(블러썸 (리아)), 'Run Away (류진)'(런 어웨이 (류진)), 'Mine (채령)'(마인 (채령)), 'Yet, but (유나)'(옛, 벗 (유나)), 'Escalator'(에스컬레이터)까지 총 10곡이 빼곡히 실렸다. 특히 ITZY가 데뷔 후 처음으로 멤버 본인의 솔로곡 작사, 작곡에 참여해 음악적 개성을 가득 담아 듣는 재미를 높였다. 여기에 이스란과 방혜현, 마리아 마르쿠스(Maria Marcus), 심은지, 이우민 'collapsedone', 별들의전쟁 * (GALACTIKA *), 셀라(SELAH), 마치 (MRCH) 등 국내외 유수 작가진이 손을 더해 음반에 다채로움을 입혔다.ITZY는 2024년 첫 컴백을 맞이해 타이틀곡 'UNTOUCHABLE', 오프닝 트랙 'BORN TO BE', 수록곡 'Mr. Vampire'의 뮤직비디오를 포함해 멤버 전원의 솔로 트랙 비디오까지 총 8편의 영상을 선보이는 등 풍성한 프로모션을 전개한다. 이어 오는 2월 24일과 25일 양일간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 콘서트를 개최하고 두 번째 월드투어 'ITZY THE 2ND WORLD TOUR ' 포문을 연다.최근 ITZY는 그룹 메가 히트곡 'WANNABE'(워너비)로 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America) 골드 인증을 받았다. 또 2023년 미국 빌보드 연말 결산 차트(YEAR-END CHARTS)에서 'CHESHIRE'(체셔)와 'KILL MY DOUBT'(킬 마이 다웃)으로 '톱 커런트 앨범 세일즈' 차트에 랭크인하는 등 국내외 인기 상승세를 이어가고 있다. ITZY가 다가오는 2024년 전 세계 무대에서 펼칠 맹활약에 글로벌 K팝 팬들의 기대가 모인다.한편 ITZY의 새 미니 앨범 'BORN TO BE'는 2024년 1월 8일 오후 6시 정식 발매된다. 같은 날 오후 5시에는 카운트다운 라이브를 진행하고 믿지(팬덤명: MIDZY)와 컴백의 기쁨을 나눈다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr