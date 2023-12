/ 사진제공=빅히트뮤직

방탄소년단 정국이 미국 빌보드 차트에서 저력을 발휘했다.12일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(12월 16일 자)에 따르면, 정국 솔로 앨범 ‘GOLDEN’의 타이틀곡 ‘Standing Next to You’가 메인 송차트 ‘핫 100’에서 전주 대비 8계단 반등한 72위에 자리하며 5주 연속 차트인했다.이 외에 정국의 솔로 싱글 ‘3D (feat. Jack Harlow)’(92위)가 ‘핫 100’에 들었고, ‘GOLDEN’은 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 33위에 자리했다.‘글로벌 200’에는 ‘Standing Next to You’(13위)와 또 다른 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto)’(20위), ‘3D’(36위)가 포진했고, ‘글로벌(미국 제외)’에서는 ‘Standing Next to You’(7위), ‘Seven’(10위)이 ‘톱 10’을 지켰다. 연말을 맞아 캐럴(Carol) 장르가 강세를 보인 이번 주 ‘글로벌(미국 제외)’의 ‘톱 10’에 2곡을 올린 가수는 정국이 유일하다.한편, 지민 솔로 앨범 ‘FACE’의 타이틀곡 ‘Like Crazy’는 ‘글로벌(미국 제외)’ 85위, ‘글로벌 200’ 154위에 랭크됐고, 뷔 솔로 앨범 ‘Layover’의 수록곡 ‘Love Me Again’과 타이틀곡 ‘Slow Dancing’은 ‘글로벌(미국 제외)’ 174와 177위로 각각 자리했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr