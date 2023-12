/ 사진=피네이션(P NATION) 제공

가수 헤이즈(Heize)가 오늘 미니 미니 8집 'Last Winter'를 발매한다.헤이즈는 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 미니 8집 'Last Winter'를 공개한다.이번 신보는 헤이즈가 지난해 7월 정규 2집 '언두'를 발표한 이후 발매하는 정식 앨범이다. 신보에는 타이틀곡 '입술(Feat. 10CM)'을 비롯해 '어쩌면 해피엔딩', '가을부터 겨울까지', '잊혀지는 사랑인가요(Feat. BIG Naughty)', '나와 춤을(Feat. Chan(찬))', 'Midnight(원곡 하이라이트)', '접속', 'Love goes around comes around.'까지 총 8곡이 수록된다.다채로운 음악 장르로 구성됐으며 10CM, BIG Naughty, Chan 등 개성 강한 뮤지션들이 피처링으로 함께 한다. 더불어 유건형, 다비(DAVII), 구름, 바이빈(vibin) 등 다양한 아티스트들이 프로듀싱에 참여했다.또한 배우 이진욱이 '입술' 뮤직비디오에 출연해 헤이즈와 호흡을 맞춘다. 앞서 이진욱과 헤이즈의 모습이 담긴 뮤직비디오 티저가 순차적으로 공개, 애틋한 무드를 선사했다.특히 '입술'은 헤이즈가 10CM 권정열의 요청으로 만든 음원이지만, 결국 헤이즈가 부르게 된 곡이다. 이후 10CM는 흔쾌히 피처링 요청까지 수락하며 새로운 감성의 '입술'을 탄생시킬 준비를 마쳤다.한편, 헤이즈는 미니 8집 'Last Winter'를 발매한 후 오늘 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'를 시작으로 각종 라디오와 예능, 온라인 콘텐츠 등에 출연하며 활발한 컴백 활동을 시작한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr