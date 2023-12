엔믹스 컴백 예열…선공개 신곡 '쏘냐르' 미리 듣기·MV 티저 최초 공개

NMIXX(엔믹스)가 선공개 디지털 싱글 'Soñar (Breaker)'(쏘냐르 (브레이커)) 음원 일부와 뮤직비디오 티저를 최초 공개하고 2024년 컴백 기대감을 더했다.NMIXX는 2024년 1월 15일 미니 2집 'Fe3O4: BREAK'(에프이쓰리오포: 브레이크) 정식 발매에 앞서 12월 4일 디싱 'Soñar (Breaker)' 음원과 뮤비를 미리 선보인다. 이에 JYP엔터테인먼트는 1일 오후 11시 30분 공식 SNS 채널에 신곡 'Soñar (Breaker)' 음원 일부를 오픈하고 2일 0시에는 뮤비 티저를 선보여 열기를 한층 뜨겁게 달궜다.공식 인스타그램 계정 릴스를 통해 게재된 'Soñar (Breaker)' 미리 듣기 콘텐츠에는 감각적 비트와 몽환적 멜로디가 귀를 단숨에 사로잡았다. 또 거대한 암석으로 이루어진 광활한 대자연을 배경으로 흘러나오는 "Wayayaya, drop it We don’t wanna stop it 하늘 위로 닻을 던져봐 Woo wuh"라는 노랫말이 웅장한 곡 분위기를 예감케 하고 완곡을 향한 궁금증을 증폭시켰다.'Soñar (Breaker)' 뮤비 티저는 시네마틱한 도입부 사운드와 화면 효과로 이목을 모았다. 릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진의 눈빛이 강렬한 인상을 남기고 다 같은 하얀 모자를 뒤집어쓴 의문의 인물들 사이 남다른 존재감을 드러내는 배이의 모습이 펼쳐져 몰입감을 높였다. 'Soñar' 문구가 적힌 깃발을 힘차게 휘두르는 설윤, 벽에 기댄 지우, 카메라를 응시하는 릴리와 규진, 깊은 생각에 잠긴 듯 먼 곳을 바라보는 해원을 차례로 비추다가 "엔믹스"를 외치는 힘찬 구호와 함께 신곡이 흘러나오는 구성이 돋보였다. '함께 여정을 꿈꿔보자'는 뜻의 스페인어를 담은 가사 "Come a so-soñar"로 티저가 마무리되며 기대감을 키웠다.선공개 디싱 'Soñar (Breaker)'의 'Soñar'는 '꿈을 꾸다'라는 의미의 스페인어로, 신비로운 곡 분위기와 여섯 멤버의 다채로운 음색으로 만들어 내는 하모니가 감상 포인트다. 다양한 음악 장르 소화력과 탄탄한 보컬로 'K팝 4세대 최고 실력파 걸그룹'으로 자리매김한 NMIXX가 신작을 통해서도 진가를 빛낼 전망이다.NMIXX는 올해 3월 20일 발표한 첫 미니 앨범 'expérgo'(엑스페르고)로 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200'에 랭크인하며 글로벌 가능성을 입증했다. 여기에 지난 5월부터 6월까지 해외 총 13개 지역 14회 규모의 첫 단독 쇼케이스 투어 'NICE TO MIXX YOU'(나이스 투 믹스 유)를 전개하고 입지를 넓혔다. 기세를 몰아 디지털 싱글 'Soñar (Breaker)'와 함께 2023년 연말을 장식하고 2024년 1월 15일 발매하는 미니 2집 'Fe3O4: BREAK'로 퍼포먼스, 가창력, 비주얼 다 갖춘 '육각형 그룹' 활약을 이어간다.한편 NMIXX의 선공개 디지털 싱글 'Soñar (Breaker)'는 오는 4일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 만나볼 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr