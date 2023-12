김재환, 워너원 때와는 다른 느낌

가수 김재환이 새 프로필을 통해 반전 매력을 드러내며 콘서트를 향한 기대감을 높였다.김재환은 1일 공식 SNS를 통해 새 프로필 이미지를 공개했다.공개된 이미지 속 김재환은 화이트 가디건에 따뜻한 색상의 팬츠를 매치해 특유의 포근하고 맑은 이미지를 극대화했다. 또 다른 사진에서는 블랙 슈트 스타일링과 절제된 눈빛으로 시크함을 발산했다. 김재환은 남성미와 소년미가 공존하는 비주얼과 반전 매력으로 팬심을 저격했다.특히 김재환은 화사하고 부드러운 이미지부터 모던하고 카리스마 넘치는 이미지까지 자유자재로 콘셉트를 소화하며 시선을 사로잡았다.김재환은 올해 '봄바람', 'J.A.M (Journey Above Music)', 'I Love You' 등을 선보이며 다양한 음악적 역량을 뽐냈으며, 'PEAK FESTIVAL 2023 (피크 페스티벌 2023)', '2023 드림콘서트 in JAPAN', 'Someday Festival 2023 (썸데이 페스티벌 2023)' 등 다수의 페스티벌 무대에 오르며 솔로 아티스트로서 존재감을 증명했다.또 김재환은 오는 16일과 17일 양일간 서울 강서구 KBS아레나에서 단독 콘서트 '2023 김재환 CONCERT ' 개최 소식을 알려 뜨거운 관심을 받았다. 이번 콘서트를 통해 김재환이 다가오는 연말 어떤 무대로 팬들의 오감을 만족시킬지 기대가 고조된다.한편, 김재환은 앞으로도 활발한 활동을 이어가며 대중과 만날 예정이다.[사진 = 웨이크원 제공]류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr