/ 사진=조준원기자

그룹 에이티즈가 4년 만에 정규 앨범을 발매하는 소감을 전했다.1일 에이티즈의 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP FIN : WILL)' 발매 기념 기자간담회가 서울 신사동 안다즈호텔에서 열렸다.타이틀곡 '미친 폼(Crazy Form)'은 에이티즈의 대체 불가, 특유의 재치 넘치는 매력을 담은 곡이라고. 기존에 시도해 보지 않았던 아프로비트(Afrobeat) 리듬을 기반으로 한 댄스홀(Dancehall) 장르의 곡으로, 에이티즈의 음악의 다음 챕터를 여는 곡이라고 설명했다.윤호는 "정규 앨범으로 다시 인사드리게 돼서 기쁘다"고 여상은 "팬분들도 오래 기다린 정규 앨범이다. 팬분들의 기대에 부흥할 수 있도록 열심히 활동해보겠다"고 각오를 다졌다. 홍중은 "4년 만에 정규 앨범을 앞두고 소중한 시간 공유할 수 있음에 감사드린다"고 종호는 "4년 만에 낸 정규앨범에 많은 것을 담으려고 노력한 앨범이다"라고 소감을 전했다.이번 앨범은 정규 1집 TREASURE EP FIN : All To Action 이후 4년 만에 내놓는 정규 앨범이다.이에 대해 홍중은 "이번 앨범은 4년 만에 발매하는 두번째 정규 앨범이다. 그동안 시도하지 않았던 유닛곡이라던지 다양한 장르를 시도했다. 데뷔 5주년 이후에 어떤 모습으로 나아갈지에 대해 총 집합해놓은 앨범이라고 생각한다"고 설명했다.민기는 "더 월드 시리즈의 마지막을 장식할 정규 앨범이다. 전 앨범과 이번 앨범을 서사적으로 유기한 앨범이니까 잘 들어주셨으면 좋겠다. 그동안의 곡들과 분위기가 달라서 잘 들어주셨으면 좋겠다"고 말했다.4년 만의 정규 앨범이기에 마음가짐 또한 남다를 터다.성화는 "준비하는 과정에서 더욱 진지하고 많이 담으려고 노력했다. 열심히 담으려고 했기에 설레고 떨렌다"고 소감을 전했다. 윤호는 "시기적으로 연말이다 보니까 에이티니(팬덤명)와 좋은 시기 보내려고 노력했으니 많이 들어달라"고 부탁했다.여상은 "타이틀곡 미친폼은 대체불가한 에이티즈의 매력이 담긴 앨범이다. 그야말로 '미친 폼'이 담긴 앨범이다. 중독성이 있는 멜로디에 집중해서 들어달라"고 말했다.우영은 "에이티즈가 제일 잘 하고 멋있는 퍼포먼스가 돋보이는 곡이기 때문에 여상이 말한 것처럼 너무나도 좋은 곡이다. 다른 수록곡들도 너무 좋은 곡이니 많은 사랑 부탁한다"고 덧붙였다.에이티즈의 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP FIN : WILL)' 에는 타이틀곡 '미친 폼(Crazy Form)'을 비롯해 '위 노우(WE KNOW)', '이머전시(Emergency)', '아리바(ARRIBA)', '실버 라이트(Silver Light)', '크레센트 파트 2(Crescent Part.2)', '꿈날(Dreamy Day)', '맏즈(MATZ)', '잇츠 유(IT's You)', '유스(Youth)', '에브리띵(Everything)', '파이널 : 윌(FIN : WILL)'까지 총 12곡이 수록되어있다.한편, 에이티즈의 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌’은 오늘(1일) 오후 2시 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr