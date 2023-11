사진제공=브레이브 엔터테인먼트

사진제공=브레이브 엔터테인먼트

다크비(DKB)가 다크한 변신을 담은 신보로 돌아온다.다크비(이찬, 디원, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)는 오늘(30일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 7집 'HIP'(힙)을 발매한다. 신보에는 타인의 시선에서 벗어나 진정한 '나'를 발견하고, 줏대 있게 성장하겠다는 여덟 멤버의 강인한 의지가 담겼다.타이틀곡 'What The Hell'(왓 더 헬)은 신스 베이스와 글리치 합 기반의 힙합 댄스 곡으로, 심플하면서도 임팩트 있는 후렴구가 중독성을 선사한다. 어떠한 고난이 와도 이겨낼 수 있다는 다크비의 포부를 'What The Hell'이라는 문장에 녹여냈다. 멤버들이 직접 안무 창작에 참여한 가운데, 일본의 세계적인 댄스팀 'King Of Swag(킹 오브 스웩)'과 협업했다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오는 미국 LA 올 로케이션으로 촬영된 만큼 압도적인 스케일을 예고한다. 백골과 사슬, 유성 등 유니크한 오브제와 모션 그래픽을 활용한 파격적인 연출이 마치 판타지 영화를 보는 듯하다. 파워풀한 비트와 어우러지는 멤버들의 에너제틱한 칼군무도 관전 포인트다.이외에도 신보에는 그루비하면서도 하드한 사운드로 '힙'한 무드를 극대화한 'Ghost Ridah (Wow Wow)'(고스트 라이다 (와우 와우)), 감성적인 보이스로 좋아하는 상대에 대한 마음을 노래하는 '겁이나 (Me, Me & You)'(겁이나 (미, 미 & 유)), 상대의 매력에 녹아 사랑에 푹 빠진 이들의 이야기를 그린 'Slush'(슬러쉬), 함께 쌓아온 추억을 불꽃놀이처럼 높게 쏘아 올려 화려한 결실을 맺자는 팬송 '쏘아 올려 (Fireworks)'(쏘아 올려 (파이어웍스))가 담긴다. '쏘아 올려 (Fireworks)'에는 멤버 이찬과 GK(지케이)가 작사, 작곡에 참여해 팬들을 향한 따뜻한 마음을 전한다.여덟 멤버는 신보를 통해 다크한 변신을 꾀하며 더욱 견고해진 팀 컬러를 드러낸다. 다크비는 카리스마 넘치는 비주얼은 물론, 강렬하게 파고드는 '하이 퍼포먼스'의 정수를 보여주겠다는 각오다.다크비는 오늘(30일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 7집 'HIP'을 발매하고 본격 컴백 활동에 나선다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr