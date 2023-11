사진=FNC엔터테인먼트, 원더케이 오리지널, M2, 잇츠라이브, MBCkpop 공식 채널

신인 보이 그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 입덕을 유발하는 다채로운 콘텐츠를 선보이고 있다.앰퍼샌드원은 지난 15일 첫 번째 싱글 앨범 ‘AMPERSAND ONE’을 발매한 가운데, 타이틀곡 ‘On And On’으로 뜨거운 인기를 실감하고 있다. ‘On And On’을 발매한 지 하루 만에 아이튠즈 전 세계 KPOP 음원 12개 지역에서 차트인을 기록했다. 뮤직비디오를 공개한 지 6일 만에 1000만 뷰를 돌파하는 등 갓 데뷔한 신인 그룹임에도 글로벌 K팝 신에서 두각을 나타내고 있다.앰퍼샌드원은 각종 음악방송을 포함한 방송 및 유튜브 채널에 출연해 다양한 콘텐츠로 열일 행보를 펼치고 있다. 우선 데뷔 전부터 원더케이 오리지널(1theK Originals) ‘카운트 댄스’를 시작으로 원더케이 오리지널(1theK Originals) ‘수트댄스’, M2 ‘릴레이 댄스’, 앰퍼샌드원 공식 채널의 안무 연습 영상 등 신곡 ‘On And On’ 안무를 활용한 다양한 콘셉트의 무대를 공개해 앰퍼샌드원의 강점인 뛰어난 퍼포먼스 역량을 입증했다. 또 MBC M, MBC에브리원에서 방송되는 ‘주간 아이돌’에 출연해 2배속 댄스, K팝 랜덤 플레이 댄스 무대로 장르에 국한되지 않은 퍼포먼스 소화력을 자랑했다.앰퍼샌드원은 수준급의 라이브 무대를 펼쳤다. ‘잇츠라이브’ 공식 유튜브 채널에서 밴드 버전의 ‘On And On’ 무대를 선보였고, 원더케이 오리지널(1theK Originals)의 ‘W.W.C(World Wide Cover)’ 영상을 통해 정국 ‘Seven’을 시작으로 Anirudh Ravichander, Arijit Singh, Shilpa Rao, Kumaar의 ‘Chaleya’(인도), Ado의 ‘Show’(일본), SB19의 ‘GENTO’(필리핀) 등 8개국의 인기곡을 커버했다.예능감도 드러냈다. ‘주간 아이돌’에 이어 ‘오늘도 평화로운 야자 시간’에서 7인 7색 분장 미션을 달성하며 웃음을 유발했고, ‘동방으로 따라와’에서는 동아리 결성을 위해 열띤 토론을 하는 콘셉트로 콩트를 선보여 신선한 케미스트리와 함께 유쾌한 재미를 선사했다. 또 EBS ‘밤의 라디오’에서 처음 라디오에 완전체로 출격해 멤버들과의 비하인드 에피소드를 공유하며 신인다운 열정과 함께 풋풋한 매력으로 청취자들을 사로잡았다.앰퍼샌드원은 데뷔 3주 차 활동에 돌입해 앞으로도 다양한 음악방송과 콘텐츠 등을 통해 팬들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr