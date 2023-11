/사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 2PM 멤버 겸 배우 이준호가 디지털 싱글 'Nothing But You (Korean Ver.)'(낫띵 벗 유 (한국어 버전))'을 발매한다.29일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 이준호는 이날 새 디지털 싱글 'Nothing But You (Korean Ver.)'과 동명의 타이틀곡을 정식 발매한다. 신곡은 2019년 4월 일본에서 발표한 현지 첫 영화 출연작 '장미와 튤립' OST 'Nothing But You'의 한국어 버전이다. 작품의 밝고 행복한 스토리에 감동을 더해 많은 사랑을 받은 곡으로, 한국어 버전을 공개하고 더욱 많은 팬에게 설렘을 전할 예정.'Nothing But You (Korean Ver.)'은 R&B, 발라드 장르의 곡으로 이준호가 직접 작사, 작곡해 음악적 역량과 섬세한 감성을 담았다. 진심을 가득 실은 노랫말과 가슴 벅찬 멜로디로 올겨울 달콤한 세레나데를 선사한다. 11월 3일 발매한 스페셜 싱글 'Can I (Korean Ver.)'(캔 아이 (한국어 버전))에 이어 이번에도 K팝 명곡 작곡가 홍지상이 힘을 보탰다.이번 신곡은 정식 발매에 앞서 오직 팬들만을 위한 자리에서 최초 공개됐다. 지난 10월 14일 첫 단독 팬미팅 투어 'JUNHO THE MOMENT 2023'(준호 더 모먼트 2023) 포문을 연 타이베이 공연에서 라이브로 처음 선보이고 관객을 환호케 했다. 올라운더 매력을 뽐내는 여러 코너는 물론 'Can I (Korean Ver.)', 'Nobody Else'(노바디 엘스), 'CANVAS'(캔버스), 'I'm In Love'(아임 인 러브) 등 다채로운 세트리스트로 공연 만족도를 높이고 있는 이준호는 'Nothing But You (Korean Ver.)'으로 올겨울 팬심을 따스하게 물들인다.아시아 8개 지역에서 전개되고 있는 'JUNHO THE MOMENT 2023'은 10월 타이베이에서 출발해 11월 마카오, 필리핀 마닐라, 말레이시아 쿠알라룸푸르, 인도네시아 자카르타 공연을 성료했다. 매 공연 열정을 다하는 무대로 관객의 눈과 귀를 만족시키고 있는 이준호는 오는 12월 2일 홍콩, 8일 싱가포르, 10일 태국 방콕을 찾아 현지 팬들과 잊을 수 없는 2023 연말 추억을 쌓는다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr