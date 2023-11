/ 사진제공=알비더블유, WM엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 일본 팬미팅을 마무리했다.온앤오프는 지난 24일과 26일 일본 오사카 제프 남바(Zepp Namba)와 도쿄 제프 하네다(Zepp Haneda)에서 팬미팅 ‘Be Here Now’를 개최하고 현지 팬들과 만났다.온앤오프는 지난 2021년 발매된 첫 번째 정규 앨범의 타이틀곡 ‘Beautiful Beautiful’과 일본 두 번째 싱글 앨범 수록곡 ‘What is a love?’로 일본 팬미팅의 포문을 열었다.또한 온앤오프는 일본 스페셜 싱글 'Love Effect -Japanese Ver.-' 무대에 이어 일본 싱어송라이터 요네즈 켄시의 ‘Lemon’을 온앤오프만의 감성으로 커버한 무대를 깜짝 공개해 현지 팬들에게 특별한 감동을 안겼다. 뿐만 아니라 ‘Be Here Now’, ‘Moscow Moscow’, ‘Dam Dam Di Ram’, ‘Goosebumps’ 등 국내 앨범의 곡들부터 일본 두 번째 싱글 앨범 수록곡 ‘24時間 -Japanese Ver.-‘까지 다채로운 무대로 현지 팬들의 마음을 사로잡았다.이외에도 온앤오프는 멤버들과의 첫 만남, 첫 팬미팅 기억 등 ‘처음’을 주제로 이야기를 나누는 시간부터 팬들의 궁금증을 해소해 주는 질문 코너, 게임 등 다양한 코너를 통해 팬들에게 색다른 즐거움을 선사했다.온앤오프는 소속사 WM엔터테인먼트를 통해 “정말 오랜만에 일본 팬분들과 만나게 되었는데 그동안 기다려 주셔서 정말 감사하다. 직접 무대를 보여드릴 수 있어 행복했다”라고 소감을 밝혔다.이어 “이번 팬미팅으로 정말 행복한 사람이라는 걸 다시 한번 느끼게 되었다. 저희가 느낀 행복을 팬분들께 더 큰 행복으로 보답하고 싶다”라며 “팬분들께서 저희를 보면 힘이 나실 수 있도록 노력하고 열심히 해서 점점 더 성장하는 온앤오프가 될 테니 지켜봐 달라”라며 감사의 마음을 전했다.한편, 온앤오프는 앞으로 다양한 활동을 통해 팬들과 만날 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr