태연, 작사 참여 신곡 'All For Nothing' 하이라이트 클립 공개

소녀시대 태연(에스엠엔터테인먼트 소속)이 작사에 참여한 신곡 ‘All For Nothing’(올 포 낫띵) 하이라이트 클립이 공개되어 화제다.태연은 오늘(23일) 0시 유튜브 태연 채널 및 소녀시대 각종 SNS 등을 통해 다섯 번째 미니앨범 ‘To. X’(투 엑스)의 수록곡 ‘All For Nothing’ 하이라이트 클립과 새 티저 이미지를 선보여 이목을 집중시켰다.‘All For Nothing’은 여린 듯 강한 피아노 연주와 몽환적인 사운드, 애절한 보이스가 만난 팝 발라드 곡으로, 태연이 작사에 참여한 가사에는 모든 것을 내준 상대방에게 상처를 받은 마음을 솔직하게 표현했다.또한 태연은 신보 발매일인 11월 27일 오후 5시부터 유튜브 태연 채널, 위버스·틱톡 소녀시대 채널, 아이돌플러스 등에서 ‘TAEYEON 태연 ‘To. X’ Countdown Live’(태연 ‘투 엑스’ 카운트다운 라이브)를 진행, 신곡들을 미리 들어보며 직접 소개하는 것은 물론, 팬들이 보낸 진심 어린 편지를 함께 읽는 훈훈한 시간을 가지는 등 활발한 소통에 나설 예정이다.한편, 태연 다섯 번째 미니앨범 ‘To. X’는 동명의 타이틀 곡 ‘To. X’를 포함해 다양한 매력의 총 6곡으로 구성되어 있으며, 11월 27일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr