/ 사진제공=웨이크원

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 신보로 누적 스트리밍 수 1,000만 건을 돌파했다.23일 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에 따르면, ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)의 두 번째 미니앨범 'MELTING POINT (멜팅 포인트)'는 누적 스트리밍 수 1,000만 건을 돌파했다.타이틀곡 'CRUSH (가시)'의 누적 스트리밍은 약 390만 회에 달하는 가운데, 이외에도 'MELTING POINT', 'Take My Hand (테이크 마이 핸드)', 'Kidz Zone (키즈존)', 'Good Night (굿나잇)' 등 앨범에 수록된 전곡이 모두 누적 스트리밍 수 100만 회를 상회한다.ZEROBASEONE이 지난 7월 발매한 데뷔곡 'In Bloom (인 블룸)'도 스포티파이에서 여전히 강세다. 'In Bloom'은 누적 스트리밍 수 3,100만 회를 기록, 지금까지도 꾸준히 증가하고 있다.한편, ZEROBASEONE은 신보 'MELTING POINT'로 발매 첫 일주일 동안 총 213만 1,352장을 팔아치우며 데뷔 약 4개월 만에 2개 앨범 연속 '더블 밀리언셀러'에 등극하는 쾌거를 이뤘다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr